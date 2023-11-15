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Почти без ДТП. Отделался лёгким испугом

Почти без ДТП. Отделался лёгким испугом

Автор:
15 ноября 2023 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
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Красноярске на Октябрьском мосту водитель ВАЗ-2110 двигался по выделенной автобусной полосе и не успел затормозить, сбив знак и едва не столкнувшись с автовышкой.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   обочечник   
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2  комментария
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48k
Максим Т. 39 минут назад
Резкий как понос, быстрый как пуля
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Александр 20 минут назад
Дебила кусок. Жаль, что не в столб!
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