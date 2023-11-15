Почти без ДТП. Отделался лёгким испугом

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Красноярске на Октябрьском мосту водитель ВАЗ-2110 двигался по выделенной автобусной полосе и не успел затормозить, сбив знак и едва не столкнувшись с автовышкой.
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