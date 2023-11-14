Перекупщик выставит на аукционе редкую "зажигалку" BMW 3.0 CSL

BMW 3.0 CSL стала своего рода подарком М-подразделения на собственный 50-летний юбилей и заодно данью уважения одноимённой модели 1970-х, известной богатой спортивной историей. Суперкар базируется на платформе стандартной M4, но отличается от неё множеством нововведений, затронувших практически все технические аспекты.



Внешность 3.0 CSL, стилизованная под облик исторического оригинала, реализована за счёт кузовных деталей из карбона, а «связь времён» подчёркнута оригинальной ливреей. Как и исходная 3.0 CSL, современная версия оснащена 6-цилиндровым двигателем. При этом реализуемые им 560 л. с. позволили BMW называть эту версию шестёрки самым мощным серийным мотором такого типа в истории бренда. Двигатель агрегатируется только с 6-ступенчатой механикой и задним приводом.



Все BMW 3.0 CSL собирали в Дингольфинге вручную, и на каждый автомобиль у команды из 30 специалистов уходило 10 дней. Выставленный на продажу экземпляр (44-й по счёту в партии) дополнительно оснащён карбон-керамическими тормозами, медиасистемой с камерой заднего вида и двухзонным климат-контролем, а в трансмиссии применён самоблокирующийся дифференциал.



По какой причине новый автомобиль выставлен на аукцион, не уточняется. Не исключено, что речь идёт просто о попытке подзаработать на перепродаже редкой модели. По некоторым сведениям, базовая стоимость BMW 3.0 CSL составляла около 600 тысяч евро.