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Перекупщик выставит на аукционе редкую "зажигалку" BMW 3.0 CSL

Перекупщик выставит на аукционе редкую "зажигалку" BMW 3.0 CSL

Автор:
14 ноября 2023 13:23
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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BMW представила новую версию культового 3.0 CSL на базе M4 около года назад, пообещав выпустить только 50 штук. Данный автомобиль был выпущен с завода в августе этого года и с пробегом в 33 километра будет выставлен на аукционе Сотбис. Продавец рассчитывает получить от 800 тысяч до 1,2 миллионов евро (118 миллионов рублей).
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Метки: BMW   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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5  комментариев
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7k
Бу 2 часа назад
красотень!)
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
Да уж! Машина- мечта. Правда цена поражает, но она явно не обычного потребителя.
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257
Trueman мемфрид 13 минут назад
багажник больше)
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