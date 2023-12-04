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Родстер Mercedes-Benz SLR McLaren 2008 года выпуска без пробега выставили на продажу

Родстер Mercedes-Benz SLR McLaren 2008 года выпуска без пробега выставили на продажу

Автор:
04 декабря 2023 13:28
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   спорткар   
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Данный родстер Mercedes-Benz SLR Mclaren считается уникальным, так как оказался единственным, сошедшим с конвейера в жёлтом цвете. Ещё одно неоспоримое достоинство автомобиля - пробег. Владелец практически не пользовался родстером, поэтому с момента сборки в 2008 году он проехал всего 98 километров.
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Метки: McLaren   Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   спорткар   
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