Родстер Mercedes-Benz SLR McLaren 2008 года выпуска без пробега выставили на продажу

Утверждается, что броский оттенок для кузова этого суперкара применили по отдельной просьбе его покупателя — стандартным цветом для SLR MсLaren считался серебристый. Жёлтый цвет сочетается с тёмно-красным складным тканевым верхом и того же оттенка кожей в отделке салона, где установлены кресла на карбоновом каркасе. Кроме того, окрашены в красный тормозные суппорты автомобиля.



Выставленный на продажу экземпляр оснащён стандартным для этой модели 8-цилиндровым двигателем с алюминиевым блоком и системой смазки с сухим картером. При объёме 5.4 литра он развивает 626 л. с. и 780 Нм и работает с 5-ступенчатым автоматом. Согласно независимым замерам, до 100 км/ч суперкар был способен разогнаться примерно за 3.5 секунды, а максимальная скорость открытой версии составляла 332 км/ч. При этом у родстера имелась заряженная версия с индексом 722 S, на которой более агрессивные настройки шасси сочетались с мотором, форсированным до 650 сил.



Общий объём производства SLR McLaren с учётом всех спецверсий составил всего 2157 экземпляров, 520 из них пришлись на родстеры.



В какую сумму оценивают уникальный суперкар, публично не уточняется, но известно, что, будучи новым, родстер обошёлся покупателю в 573 тысячи долларов.