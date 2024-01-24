Редкий трековый спорткар Maserati MC12 Versione Corsa выставят на аукцион

50 дорожных Maserati MC12 появились на свет в середине двухтысячных, по сути, ради омологации суперкара с тем же индексом для чемпионата FIA GT. Серия побед на треках, включая гонки на выносливость, сформировала клиентский запрос на частный гоночный болид, и в итоге Maserati всё же пошла навстречу своим покупателям. Однако при разработке Versione Corsa инженеры не были связаны регламентными ограничениями, и новый болид заметно отличался от используемого в официальных соревнованиях.



К примеру, штатный шестилитровый V12 удалось форсировать до 755 л.с., которые он развивал при 8000 об/мин, — на тот момент суперкар стал самым мощным Maserati в истории бренда. Купе полностью лишено электронных помощников (нет даже АБС), но при этом оснащалось углерод-керамическими тормозами и встроенным каркасом безопасности. 200 км/ч суперкар набирал всего за 6,4 секунды.



Maserati продавала трековые суперкары без допуска на дороги общего пользования по миллиону евро за единицу. Именно этот экземпляр был куплен в 2007 году и с тех пор принадлежит единственному владельцу. Оригинальность как агрегатов MC12, так и отделки его кузова и салона подтверждена специалистами Archivio Storico Maserati.



Семейство Maserati MC12 является близким техническим родственником суперкара Ferrari Enzo: они делят как платформу, так и основу силового агрегата. В ноябре 2023 года сразу два соплатформенных купе с мизерным пробегом выставляли на продажу в Великобритании. За мини-коллекцию культовых суперкаров предлагалось заплатить более 12 миллионов долларов.