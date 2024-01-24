FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12397 постов • 848 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Редкий трековый спорткар Maserati MC12 Versione Corsa выставят на аукцион

Редкий трековый спорткар Maserati MC12 Versione Corsa выставят на аукцион

Автор:
24 января 2024 17:10
Сообщество : Автомир
Метки: Maserati   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
964
9
Компания Maserati построила только 12 трековых Versione Corsa для частных заказчиков на базе дорожного суперкара MC12, и они крайне редко появляются в свободной продаже. В конце января на аукцион RM Sotheby’s выставят восьмой по счёту экземпляр в партии уникального оранжевого цвета. Ожидаемая стоимость — от 2,8 до 3,5 миллиона евро.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Maserati   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22707



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит тигра с рук
"Русские — с другой планеты!": иностранцы обсуждают видео, на котором женщина кормит...
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Майор Кашель и компания, или Как обмануть шоу «Кто хочет стать миллионером»
Майор Кашель и компания, или Как обмануть шоу «Кто хочет стать миллионером»
Папа вам не мама
Папа вам не мама
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Три состояния

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#ДТП#аварии#Автовсячина#природа#собака#подборка
#животные#машина#Юмор#люди#позитив#авто аварии#забавно#США#Москва#фильм
#автомир#в мире#Прикол#история#факты#кино#Разное#улыбнуло#кот#Китай
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Редкий спортивный Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series почти без пробега выставят на аукционе Редкий спортивный Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series почти без пробега выставят на аукционе Сразу два редких трековых Mercedes-Benz CLK GTR выставят на торги Сразу два редких трековых Mercedes-Benz CLK GTR выставят на торги 56 редких белых спорткаров Porsche распродадут на аукционе 56 редких белых спорткаров Porsche распродадут на аукционе Перекупщик выставит на аукционе редкую "зажигалку" BMW 3.0 CSL Перекупщик выставит на аукционе редкую "зажигалку" BMW 3.0 CSL Редкий Ford GT40 1967 года выставлен на продажу Редкий Ford GT40 1967 года выставлен на продажу

На что жалуетесь?

Вернуться