Редкий спорткар Puma из Бразилии оценили всего в 530 000 рублей

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Эти автомобили собирали в первой половине 1980-х и собрали всего около 600 машин. Один из уцелевших автомобилей недавно был продан на аукционе в Канаде. Эта Puma не имеет отношения ни к производителю спортивной одежды, ни к кроссоверу Ford - это бразильская компания, основанная ещё в 1966 году. Владелец автомобиля согласился продать неплохо сохранившееся купе с эффектным дизайном всего за 6.2 тысячи долларов.
Компанию Puma Automóveis Ltda основал в бразильском Сан-Паулу эмигрировавший туда в начале 1960-х итальянец Хенаро Мальцони. В 70-е и 80-е годы его автомобили пользовались в Бразилии большой популярностью на фоне протекционистских мер местных властей: Бразилия серьёзно ограничила ввоз машин из-за рубежа в попытке развить местный автопром.
Модели Puma GTI и GTC (версия с открытым верхом) базировались на компонентах Volkswagen, которые тот закупал на местном заводе, и комплектовались стеклопластиковыми кузовными панелями дизайна самого Мальцони. По сути, Puma GTI — близкий родственник Volkswagen Beetle. Купе оснащали 1.6-литровым оппозитником на 54 л. с. и 78 Нм в сочетании с 4-ступенчатой механикой. Несмотря на слабый мотор, Puma GTI была довольно динамичной машиной благодаря весу менее 900 килограммов.
Отдача мотора именно этого экземпляра, вероятнее всего, выше: один из владельцев купе снабдил его альтернативными карбюраторами Solex и кастомным выхлопом. Машина проехала порядка 81 тысячи километров и находится в неплохом состоянии. Возможно, покупка станет своего рода инвестицией, так как интерес к редким локальным моделям на мировом рынке классических автомобилей постепенно растёт.
Модели Puma GTI и GTC (версия с открытым верхом) базировались на компонентах Volkswagen, которые тот закупал на местном заводе, и комплектовались стеклопластиковыми кузовными панелями дизайна самого Мальцони. По сути, Puma GTI — близкий родственник Volkswagen Beetle. Купе оснащали 1.6-литровым оппозитником на 54 л. с. и 78 Нм в сочетании с 4-ступенчатой механикой. Несмотря на слабый мотор, Puma GTI была довольно динамичной машиной благодаря весу менее 900 килограммов.
Отдача мотора именно этого экземпляра, вероятнее всего, выше: один из владельцев купе снабдил его альтернативными карбюраторами Solex и кастомным выхлопом. Машина проехала порядка 81 тысячи километров и находится в неплохом состоянии. Возможно, покупка станет своего рода инвестицией, так как интерес к редким локальным моделям на мировом рынке классических автомобилей постепенно растёт.
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Метки: Автовсячина Аукцион Бразилия авто автомир автомобили коллекционирование машина пума ретро спорткар
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Снаружи машинка выглядит неплохо, но внутри производит впечатление самоделки.
В общем, фактически весь кузов - это просто пластиковый обвес классического "Жука"