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Редкий спорткар Puma из Бразилии оценили всего в 530 000 рублей

Редкий спорткар Puma из Бразилии оценили всего в 530 000 рублей

Автор:
16 января 2024 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Аукцион   Бразилия   авто   автомир   автомобили   коллекционирование   машина   пума   ретро   спорткар   
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Эти автомобили собирали в первой половине 1980-х и собрали всего около 600 машин. Один из уцелевших автомобилей недавно был продан на аукционе в Канаде. Эта Puma не имеет отношения ни к производителю спортивной одежды, ни к кроссоверу Ford - это бразильская компания, основанная ещё в 1966 году. Владелец автомобиля согласился продать неплохо сохранившееся купе с эффектным дизайном всего за 6.2 тысячи долларов.
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Метки: Автовсячина   Аукцион   Бразилия   авто   автомир   автомобили   коллекционирование   машина   пума   ретро   спорткар   
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2  комментария
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АнтонПолднев 59 минут назад
Только как музейный экспонат. Как автомобиль это никакой ценности не имеет.
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vasilykopkov Полчаса назад
Задние фары - явно от мерса W116, только каждая собрана из двух (или даже - трёх) оригинальных фар, причем скреплена, похоже саморезами.
Снаружи машинка выглядит неплохо, но внутри производит впечатление самоделки.
В общем, фактически весь кузов - это просто пластиковый обвес классического "Жука"
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