Редкий спорткар Puma из Бразилии оценили всего в 530 000 рублей

Компанию Puma Automóveis Ltda основал в бразильском Сан-Паулу эмигрировавший туда в начале 1960-х итальянец Хенаро Мальцони. В 70-е и 80-е годы его автомобили пользовались в Бразилии большой популярностью на фоне протекционистских мер местных властей: Бразилия серьёзно ограничила ввоз машин из-за рубежа в попытке развить местный автопром.



Модели Puma GTI и GTC (версия с открытым верхом) базировались на компонентах Volkswagen, которые тот закупал на местном заводе, и комплектовались стеклопластиковыми кузовными панелями дизайна самого Мальцони. По сути, Puma GTI — близкий родственник Volkswagen Beetle. Купе оснащали 1.6-литровым оппозитником на 54 л. с. и 78 Нм в сочетании с 4-ступенчатой механикой. Несмотря на слабый мотор, Puma GTI была довольно динамичной машиной благодаря весу менее 900 килограммов.



Отдача мотора именно этого экземпляра, вероятнее всего, выше: один из владельцев купе снабдил его альтернативными карбюраторами Solex и кастомным выхлопом. Машина проехала порядка 81 тысячи километров и находится в неплохом состоянии. Возможно, покупка станет своего рода инвестицией, так как интерес к редким локальным моделям на мировом рынке классических автомобилей постепенно растёт.