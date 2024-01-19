Самую первую выпущенную Alpina B7 Turbo 1978 года выставили на продажу

Именно этот экземпляр знаменитое ателье демонстрировало в сентябре 1978 года на Франкфуртском автосалоне. Позже Alpina использовала купе в качестве рекламного и демонстрационного автомобиля, благодаря чему оно стало героем множества журнальных публикаций. Автомобиль много лет хранился в частной коллекции, покинул которую в 2022 году, а сейчас находится в США.



От стандартного купе BMW 630 CSi двухдверка отличалась модернизированной внешностью, точечными переработками интерьера, а также доработанной подвеской с дисковыми тормозами и разноразмерными колёсами на 16 дюймов.



Однако наиболее примечательным компонентом считался форсированный двигатель — рядная трёхлитровая «шестёрка». Мотор снабжали новым впрыском и другой поршневой группой, альтернативным наддувом и тому подобное. Если в базе двигатель развивал порядка 180 сил, то на B7 Turbo его мощность поднимали, согласно техническим архивам самой Alpina, до 300 л.с. (на B7S — до 330). Вместе с мотором работала пятиступенчатая «механика» Getrag, до 100 км/ч купе ускорялось за 6,8 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.



Автомобиль, выставленный на продажу, отнюдь не «капсула времени»: пробег купе — 184 тысячи километров. Однако знаковый гран-турер находится в прекрасном состоянии благодаря бережной эксплуатации и постоянному уходу.



В середине 1980-х Alpina B7 Turbo получила особый вариант исполнения с обозначением Coupe/1. Всего было собрано только 110 таких автомобилей, и один из них, 58-й по счёту, в декабре также ушёл с молотка. Заплатили за раритет 1986 года выпуска всего 106 400 долларов.