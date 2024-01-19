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Самую первую выпущенную Alpina B7 Turbo 1978 года выставили на продажу

Самую первую выпущенную Alpina B7 Turbo 1978 года выставили на продажу

Автор:
19 января 2024 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Alpina   BMW   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   купе   машина   спорткар   
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На аукционе Bring a Trailer идут торги за купе Alpina B7 Turbo образца 1978 года. За пожилой спорткар уже предлагают 100 375 долларов. Дело в том, что это не только одна из первых моделей BMW, получивших комплексную доработку в Бухлоэ, но и самый первый (и, как следствие, самый известный) серийный экземпляр B7 Turbo E24 с номером B7-001.
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Метки: Alpina   BMW   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   купе   машина   спорткар   
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2  комментария
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Dimon Час назад
Чё то экран на панели явно не 1978 года. Как - то удешевляет сразу.
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