Водителей, скрывающих номера на платных дорогах стали лишать прав

На открытом в сентябре участке М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса прошли рейды ГИБДД по выявлению нарушений правил установки госномера автомобиля. По итогам проведения рейдов было вынесено 12 постановлений по части 2 ст.12.2. КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, сотрудниками ГИБДД было вынесено 10 постановлений за нечитаемые номера.



По информации региональных УГИБДД, работа по выявлению нарушителей, скрывающих госномера, а также тех, кто ездит с грязными, нечитаемыми номерами, на дороге М-12 «Восток» продолжится на регулярной основе.



Автодор рекомендует водителям проверять состояние госномера перед поездкой.