Водителей, скрывающих номера на платных дорогах стали лишать прав

1565
1
ГИБДД провела рейды по выявлению нарушений правил установки госномера автомобиля на новой платной трассе М-12 Москва-Казань. Как сообщает телеграм-канал госкомпании Автодор, в результате было поймано 12 нарушителей, которые сознательно закрывали номера. Ещё 10 человек получили постановления за нечитаемые номерные знаки.
На открытом в сентябре участке М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса прошли рейды ГИБДД по выявлению нарушений правил установки госномера автомобиля. По итогам проведения рейдов было вынесено 12 постановлений по части 2 ст.12.2. КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, сотрудниками ГИБДД было вынесено 10 постановлений за нечитаемые номера.
По информации региональных УГИБДД, работа по выявлению нарушителей, скрывающих госномера, а также тех, кто ездит с грязными, нечитаемыми номерами, на дороге М-12 «Восток» продолжится на регулярной основе.
Автодор рекомендует водителям проверять состояние госномера перед поездкой.
По информации региональных УГИБДД, работа по выявлению нарушителей, скрывающих госномера, а также тех, кто ездит с грязными, нечитаемыми номерами, на дороге М-12 «Восток» продолжится на регулярной основе.
Автодор рекомендует водителям проверять состояние госномера перед поездкой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Tesla Cybertruck оказалась дороже, чем ожидалось
- Редкий Ford GT40 1967 года выставлен на продажу
- Спорткары будущего, представленные на токийской выставке Japan Mobility Show
- Представлен родстер Ferrari SP-8, созданный в единственном экземпляре
- 3200 $ и любой автомобиль можно превратить в гибридный
Новости партнёров
реклама
Это мера направлена запрет свободного перемещения.
Весь этот тупорылый вой про "бесплатные дублёры" всего лишь показывает мозговую ущербность. Эти дегенераты, которые кричат про дублёры, не понимают одной простой вещи: будет делаться всё, чтобы ездить по дублёрам было невозможно. Штрафы, ямы, ремонты, ограничение 40, подставы, объезды, бессмысленные светофоры, сознательно созданные пробки --- это всё будет использоваться, чтобы "уважемые люди" не теряли бабло, а былдо платило, платило, платило...
Поэтому тот, кто кричит, что платные дороги это добро, демонстрирует логику дегенератов и холуев, который тем любит больше барина, чем чаще он его бьёт по жопе.
Слышал в свое время присказку, дескать, коммунизм - до первого личного капитала. Так и тут. Свое это свое, а что не свое, то там можно и поступиться. Кому от этого хуже?
Не нравится платить за поездку? Так я напомню, что платная дорога дублер бесплатной дороги. Пусть дольше, пусть светофоры и переезды. Но ведь бесплатно! Вперед!