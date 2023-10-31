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Водителей, скрывающих номера на платных дорогах стали лишать прав

Водителей, скрывающих номера на платных дорогах стали лишать прав

Автор:
31 октября 2023 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   платная дорога   штраф   
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ГИБДД провела рейды по выявлению нарушений правил установки госномера автомобиля на новой платной трассе М-12 Москва-Казань. Как сообщает телеграм-канал госкомпании Автодор, в результате было поймано 12 нарушителей, которые сознательно закрывали номера. Ещё 10 человек получили постановления за нечитаемые номерные знаки.

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Метки: Автовсячина   Автодор   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   платная дорога   штраф   
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26  комментариев
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15k
Kostick Час назад
судя по всему, уважаемые фишкяне очень поддерживают саму концепцию платных дорог. и в едином порыве порицают негодяев негодяйских, которые не желают платить!
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1k
Igor Grishaev Минуту назад
Лучше лишать авто, так доходчивее будет
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1k
investas 2 минуты назад
Нечитаемый номер статья 12.2 КоАП - штраф в 500 рублей или предупреждение. Какие 5 т.) Вряд ли они сняли номера
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7k
perekrestok 7 минут назад
Как идея платные дороги наверное неплохо. В Европе ездил и цены и организация неплохи. Но у нас полный 3.14здец. Открыли в столице дорогу Багратион. Задумывался как дублер Кутузовского проспекта. Идет от Москва Сити до МКАД и дальше переходит в платную дорогу Северный обход Одинцово. Стоимость проезда - 600 рублей. Мало того что дорога дорогая, так еще и так организовано движение что дорога стоит пустая. А пробки на Кутузе и дальше за МКАД как стояли так и стоят. Наверное в столице большая проблема с вИдением властей как организовать движение. Выше бордюра они ничего не видят. И еще проспект генерала Дорохова. Задумывался так же для разгрузки Кутузовского проспекта. Также утыкается в Москва Сити и идет до МКАД. если ехать к трешке то на нее съехать можно но только на внешнюю часть. А с трешки на Дорохова СЪЕЗДА НЕТ! Желающие могут проверить на Яндекс Навигаторе. Так что езжу по бесплатной дороге, то есть стою там в пробках.
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3k
SmartCat101 10 минут назад
правилно ! и машины конфисковывать нужно
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8k
mbr Полчаса назад
Нет большей мерзости чем платные дороги.
Это мера направлена запрет свободного перемещения.

Весь этот тупорылый вой про "бесплатные дублёры" всего лишь показывает мозговую ущербность. Эти дегенераты, которые кричат про дублёры, не понимают одной простой вещи: будет делаться всё, чтобы ездить по дублёрам было невозможно. Штрафы, ямы, ремонты, ограничение 40, подставы, объезды, бессмысленные светофоры, сознательно созданные пробки --- это всё будет использоваться, чтобы "уважемые люди" не теряли бабло, а былдо платило, платило, платило...

Поэтому тот, кто кричит, что платные дороги это добро, демонстрирует логику дегенератов и холуев, который тем любит больше барина, чем чаще он его бьёт по жопе.
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156
bambooworm 36 минут назад
Время нынче тяжелое. На фото очень скромный, практический нищебродский ГЛЕ купе. Ну откуда у него грошики на проезд, на соляру-то еле-еле наскреб. Вот и прикрыл циферки да буквочки ненужными картами нехороших платежных систем.
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11k
Б.Касторский 57 минут назад
Просто многие воспитаны на тяге к халяве. Скачать книгу или фильм? Так святое дело! К чему кормить буржуев! Сэкономить на платной парковке или на платной дороге? Ничего! Места для людей! Значит ничьи. И только свой шкурный интерес блюдут.
Слышал в свое время присказку, дескать, коммунизм - до первого личного капитала. Так и тут. Свое это свое, а что не свое, то там можно и поступиться. Кому от этого хуже?
Не нравится платить за поездку? Так я напомню, что платная дорога дублер бесплатной дороги. Пусть дольше, пусть светофоры и переезды. Но ведь бесплатно! Вперед!
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5k
Alex Час назад
Лучше бы на кол сажали, может тогда платили бы
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24k
SolomonA 2 часа назад
Ну откуда у водителя Мерса деньги на оплату проезда?
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Добрый Бабайка

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