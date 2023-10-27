3200 $ и любой автомобиль можно превратить в гибридный

По словам создателя Александра Бертона, его нестандартный осевой двигатель в форме блина является ключевым элементом конструкции. Он крепится болтами к ступице колеса и имеет вращающуюся пластину, которая устанавливается между тормозным диском и колесом. Бертон говорит, что каждый двигатель может производить 67 л.с., но пока это ещё не было подтверждено на практике.



В случае с его тестовым автомобилем Toyota Corolla двигатели крепятся к задним колесам, а стандартная батарея на 15 кВт*ч располагается там, где обычно размещается запасное колесо. Запас хода в таком случае составит примерно 100 км.



Бёртон надеется завершить сборку первого прототипа, а затем запустить проект на Kickstarter и получить гибридный прототип серийного комплекта к концу третьего квартала 2024 года. Цена на изделие, вероятно, будет стартовать примерно с 5400 долларов, но если продукт наберет популярность, ценник скоро может снизиться до 3200 долларов.