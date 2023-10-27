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3200 $ и любой автомобиль можно превратить в гибридный

3200 $ и любой автомобиль можно превратить в гибридный

Автор:
27 октября 2023 13:05
Сообщество : Автомир
Метки: DIY   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   
4948
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Инженер из Австралии зарегистрировал амбициозный стартап под названием REVR и обещает выпустить комплект, превращающий любой автомобиль в гибрид. Пока идёт сборка первого прототипа, после чего ожидается запуск кампании на краудфандинговой платформе Kickstarter. Заявлена очень быстрая установка и относительно невысокая стоимость - 3200 $.

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Метки: DIY   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   
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41  комментарий
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17k
Alex 8 часов назад
Сразу вспомнилось - "...чукча не читатель, чукча писатель" (с)
Никто не изучает работы предшественников, никто не прикидывает "косяки и грабли" встречающиеся на этом пути. Зато пафосно объявляют стартапы...
Вообще, "мотор-колесо" изобретение древнее. Появившееся чуть ли не раньше бензиновых автомобилей. И с тех пор существуют несколько так и не решенных проблем. "не подрессоренная масса", "охлаждение", "вода и грязь", и т.д. Значительно проще и долговечнее оказалось размещать электродвигатель в корпусе авто (защита от грязи и влаги, легкий подвод\отвод охлаждения и питания, амортизация и т.д.) а крутящий момент, как обычно, подводить к колесам полуосями.
Безусловно, мотор-колесо идея привлекательная. Простота идеи манит... Но ... не в этот раз :) То, что ныне применяют в электровелосипедах и в электросамокатах (а там как раз и стоят мотор-колеса) рассчитаны на небольшие массы и скорости. Да и то с ними есть проблемы после езды по грязным лужам. Для скоростей под сотню и массой под тонну с хвостиком при этом в очень ограниченных размерах мотор-колеса - проблемы существенно другие.
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483
mironc 3 часа назад
Простаивая по часу-другому в день в пробках, был бы счастлив не раскручивать каждый раз ДВС ради продвижения на пару метров в заторе. Именно в городском цикле на малых скоростях электромотор принес бы наибольшую пользу.
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2k
grigorenko vladislav 4 часа назад
А, понятно. Сперва по 5400, а когда лохов достаточно наберётся - то по 3200. Но батарея отдельно. За столько же. А может и за больше. От инноваций зависит. Технологии будущего, сами понимаете. Будет ехать, нет ли, долго ли, далеко ли - вообще похер, главное - чтоб инвестировали. А чо, хороший же стартап!
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18k
Toxictofa 5 часов назад
"Автомобили с двигателем внутреннего сгорания исчезнут с дорог ещё не скоро, продолжая загрязнять планету вредными веществами."
А, пардон, электричество из розетки путем волшебства берется, или из того самого углеводородного сжигания???
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41k
Example 6.2.6 5 часов назад
По сути, он предлагает модернизированную велосипедную фару.
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30k
Юрьевич 5 часов назад
"Автомобили с двигателем внутреннего сгорания исчезнут с дорог ещё не скоро, продолжая загрязнять планету вредными веществами."

А электрические автомобили не будут что ли?
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63
Liberman 5 часов назад
неподресоренные массы сразу увеличатся - в этой машине трясти будет как в тарантасе, да и подвеску менять раз в 5 тысяч
а так идея - прям отличная. но, это уже пытались испробовать - минусы , о которых я написал - с ними невозможно миритьтся.
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27k
Matrosskin 6 часов назад
Больше 100 кг в багажник седана класса Б ? ( столько примерно будет весить батарея, а колесо обычно в багажнике) , Ну-ну, интересная будет у неё управляемость )
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1k
Алексей 6 часов назад
Эта поделка даже на подъемнике-то с трудом прокрутит колесо.
Развод хомяков на деньги.
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9k
soar 6 часов назад
Молодец мужик, сейчас бабло с лохов соберет и закроет стартап.
Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки (с)
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2k
Сергей Клубков 6 часов назад
Бесщёточный электромотор постоянного тока - компактный и на порядок мощнее обычного щеточного двигателя изготовленные в одинаковых габаритах. Но блин физику то никто не отменял! Пока машина едет на аккумуляторах она конечно экономит топливо. Когда же машина едет на ДВС и электромоторы работают в режиме рекуперации и заряжают аккумуляторы, то есть становятся генераторами - расход топлива будет в разы выше! Плюс стоимость литий-ионных батарей и электрооборудования необходимого для работы данной схемы которые еще надо где то разместить в обычном авто! Как например любят ставить их под днищем производители электрокаров и при ДТП это все горит и взрывается. Только там инженеры на заводах разрабатывают модели авто с учетом данной специфики, а тут местный Самоделкин решил подзаработать немного.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 7 часов назад
А зимние мотор-колёса будут ? ))))
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289
iskra 7 часов назад
Че то непонятно,3200 - это одно мотор-колесо,или полный комплект - 4 колеса,батарея,проводка и управляющая электроника?
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16k
Совранский 7 часов назад
Чувак нашел Мем: Лох не мамонт, не вымрет? )))))))
Можно еще сборники для воды поставить на авто, чтобы в бачек не заливать постоянно! - главное экология))))
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21k
Davy Jones 7 часов назад
Покойный Канарев Филипп Михайлович, лет восемь назад предлагал свое мотор колесо для установки на автомобили однако было его изобретение задвинуто в долгий яшик, теперь мы удивляемся забугорным прототипам
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1k
The Graff 7 часов назад
Пусть свое "амно" на кенгуру ставит!
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9k
Oleg 8 часов назад
Ага, ага, а потом , закинув батарею на 300кг , удивляться , вах, что случилось с подвеской?
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6k
livaneth 8 часов назад
А я знаю способ превратить электромобиль в гибридный
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7k
Николай 8 часов назад
сферические кони в вакууме...
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674
MidMaster 8 часов назад
Видео не смотрел. Надеюсь, он как-то компенсировал возросшую нагрузку на ходовую. Или нет :)
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5k
Григорий 8 часов назад
дырявый членосос топит за зелёную энергетику, но ничего про неё не знает, это я про автора! "Автомобили с двигателем внутреннего сгорания исчезнут с дорог ещё не скоро, продолжая загрязнять планету вредными веществами." а уродец знает сколько нефти надо сжечь что бы сделать зелёный автомобиль?!
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434
Алекс Янгель Mike Miller 5 часов назад
Доля углеродной энергетики пока велика , но в России много других источников электрической энергии: Гидроэлектростанции, ядерные , геотермальные , приливные, ну и немного солнца и ветра
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