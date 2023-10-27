3200 $ и любой автомобиль можно превратить в гибридный

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Инженер из Австралии зарегистрировал амбициозный стартап под названием REVR и обещает выпустить комплект, превращающий любой автомобиль в гибрид. Пока идёт сборка первого прототипа, после чего ожидается запуск кампании на краудфандинговой платформе Kickstarter. Заявлена очень быстрая установка и относительно невысокая стоимость - 3200 $.
Хотя очевидно, что автомобильная промышленность переходит на полную электрификацию, все еще существует большая проблема сокращения выбросов углерода. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания исчезнут с дорог ещё не скоро, продолжая загрязнять планету вредными веществами. Стартап REVR хочет предложить владельцам возможность электрифицировать собственное транспортное средство за относительно небольшие деньги.
По словам создателя Александра Бертона, его нестандартный осевой двигатель в форме блина является ключевым элементом конструкции. Он крепится болтами к ступице колеса и имеет вращающуюся пластину, которая устанавливается между тормозным диском и колесом. Бертон говорит, что каждый двигатель может производить 67 л.с., но пока это ещё не было подтверждено на практике.
В случае с его тестовым автомобилем Toyota Corolla двигатели крепятся к задним колесам, а стандартная батарея на 15 кВт*ч располагается там, где обычно размещается запасное колесо. Запас хода в таком случае составит примерно 100 км.
Бёртон надеется завершить сборку первого прототипа, а затем запустить проект на Kickstarter и получить гибридный прототип серийного комплекта к концу третьего квартала 2024 года. Цена на изделие, вероятно, будет стартовать примерно с 5400 долларов, но если продукт наберет популярность, ценник скоро может снизиться до 3200 долларов.
В случае с его тестовым автомобилем Toyota Corolla двигатели крепятся к задним колесам, а стандартная батарея на 15 кВт*ч располагается там, где обычно размещается запасное колесо. Запас хода в таком случае составит примерно 100 км.
Бёртон надеется завершить сборку первого прототипа, а затем запустить проект на Kickstarter и получить гибридный прототип серийного комплекта к концу третьего квартала 2024 года. Цена на изделие, вероятно, будет стартовать примерно с 5400 долларов, но если продукт наберет популярность, ценник скоро может снизиться до 3200 долларов.
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Метки: DIY Автовсячина авто автомир автомобили гибрид машина
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Никто не изучает работы предшественников, никто не прикидывает "косяки и грабли" встречающиеся на этом пути. Зато пафосно объявляют стартапы...
Вообще, "мотор-колесо" изобретение древнее. Появившееся чуть ли не раньше бензиновых автомобилей. И с тех пор существуют несколько так и не решенных проблем. "не подрессоренная масса", "охлаждение", "вода и грязь", и т.д. Значительно проще и долговечнее оказалось размещать электродвигатель в корпусе авто (защита от грязи и влаги, легкий подвод\отвод охлаждения и питания, амортизация и т.д.) а крутящий момент, как обычно, подводить к колесам полуосями.
Безусловно, мотор-колесо идея привлекательная. Простота идеи манит... Но ... не в этот раз :) То, что ныне применяют в электровелосипедах и в электросамокатах (а там как раз и стоят мотор-колеса) рассчитаны на небольшие массы и скорости. Да и то с ними есть проблемы после езды по грязным лужам. Для скоростей под сотню и массой под тонну с хвостиком при этом в очень ограниченных размерах мотор-колеса - проблемы существенно другие.
А, пардон, электричество из розетки путем волшебства берется, или из того самого углеводородного сжигания???
А электрические автомобили не будут что ли?
а так идея - прям отличная. но, это уже пытались испробовать - минусы , о которых я написал - с ними невозможно миритьтся.
Развод хомяков на деньги.
Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки (с)
Можно еще сборники для воды поставить на авто, чтобы в бачек не заливать постоянно! - главное экология))))
А 97 - сжигание углеводородов. Что на ТЭЦ, что в наших личных двигателях и генераторах.