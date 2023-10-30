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Ferrari 499P Modificata - гоночный болид для тех, у кого есть более 5 миллионов евро

Ferrari 499P Modificata - гоночный болид для тех, у кого есть более 5 миллионов евро

Автор:
30 октября 2023 17:44
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   Ле-ман   авто   автомир   автомобили   болид   машина   спорткар   суперкар   
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Ferrari решила поделиться с избранными покупателями частичкой лемановской славы. На базе спортпрототипа 499P, победившего в марафоне 2023 года, разработан суперкар для частных владельцев. Выезжать на дороги общего пользования на нём будет нельзя, а оценили новинку минимум в 5.1 миллиона евро или 505 миллионов рублей. При этом 499P Modificata оказался даже мощнее оригинала, а в цену покупки включено участие в эксклюзивных гоночных мероприятиях.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   Ле-ман   авто   автомир   автомобили   болид   машина   спорткар   суперкар   
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