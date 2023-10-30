Ferrari 499P Modificata - гоночный болид для тех, у кого есть более 5 миллионов евро

При разработке 499P Modificata инженерам из Маранелло не было нужды оглядываться на регламент FIA, поэтому силовую установку болида несколько модифицировали. Она, как и прежде, представляет собой гибрид на базе 3-литрового V6 от Ferrari 296 GT3. Однако на машине для частников передний электромотор можно задействовать в любое время, тогда как на официальном болиде — только на скорости свыше 190 км/ч.



Ещё одно нововведение — система Push to Pass. Нажатием одной кнопки силовая установка на 7 секунд становится мощнее на 163 л. с. Общая отдача двигателей нового суперкара в итоге достигает 870 л. с., тогда как лемановский болид ограничен 680 силами.



Ни о каких дополнительных внешних отличиях или доработках салона не сообщается. В Ferrari заявили, что ставили своей целью дать покупателям возможность получить тот же гоночный опыт, что и экипажи победивших в высшем классе «Ле-Мана». Ради этого компания организует серию трековых мероприятий под названием Sport Prototipi Clienti. Помимо билета на трек, в стоимость Ferrari 499P Modificata включены вся логистика и техническое обслуживание.



Ferrari выиграла нынешние «24 часа Ле-Мана» в начале июня. Для компании это первый подобный титул с 1965 года и десятый победный финиш по счёту в целом. Примечательно, что сама знаменитая гонка в нынешнем году праздновала 100-летний юбилей.