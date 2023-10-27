Представлен родстер Ferrari SP-8, созданный в единственном экземпляре

Суперкару в угоду аэродинамике полностью переделали корму, а в передней части применили ряд оригинальных деталей. Это, в частности, решётка с вертикальными планками в переднем бампере, единым блоком напечатанная на 3D-принтере. Вертикальные детали и поперечные вставки призваны отсылать к внешности классических Ferrari, таких, как Testarossa, а дизайн дисков должен напоминать колёса F40.



Головная оптика полностью новая, задние фонари повторяют очертаниями светотехнику Ferrari Roma, но оснащены иным наполнением. Некоторым изменениям подвергся и интерьер — в частности, здесь применён селектор коробки в стиле флагмана SF90 Stradale, а отделан салон сочетанием особой ткани и алькантары с лазерной гравировкой.



Силовой агрегат SP-8 остался штатным. Это V8 объёмом 3,9 литра, развивающий 720 л.с. и 770 Нм в сочетании с семиступенчатым «роботом». Заводской F8 Spider, оснащённый жёстким верхом с электроприводом, тратит на ускорение до 100 км/ч 2,9 секунды при максимальной скорости 340 км/ч.



Ferrari выставила новинку на всеобщее обозрение на трассе Муджелло, где она простоит до конца месяца. Затем суперкар перевезут в заводской музей в Маранелло и будут экспонировать до марта следующего года.