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Представлен родстер Ferrari SP-8, созданный в единственном экземпляре

Представлен родстер Ferrari SP-8, созданный в единственном экземпляре

Автор:
27 октября 2023 15:20
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   
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Компания Ferrari на заказ разработала единственный в своём роде родстер SP-8 на базе серийной Ferrari F8. Все отличия в оригинальном дизайне со специально продуманной аэродинамикой на фоне полного отсутствия крыши. Автомобиль будет полностью готов только к весне 2024 года.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   суперкар   
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