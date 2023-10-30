Cadillac XLR 2008 года превратили в кабриолет в стиле 1930-х

Cadillac XLR с самого своего появления в начале 2000-х был автомобилем не для всех. Продажи шли вяло, и даже мощный вариант XLR-V так и не смог привлечь внимание покупателей. Но это без проблем делает кастомный родстер XLR Godfather.



Этот проект создавала компания Palazzi Motorcars из Кингсвилля, штат Онтарио, США, которая явно приложила массу усилий, чтобы превратить XLR в кабриолет в стиле 1930-х годов.



Тони Палацци и его команда не только заменили большую часть кузова, добавив обтекаемые крылья, классическую вертикальную решетку радиатора и искусственные выпускные коллекторы; они даже увеличили длину колесной базы, чтобы придать родстеру правильные пропорции. По словам человека, продавшего этот экземпляр 2008 года на сайте Bring-a-Trailer, модификация обошлась владельцу почти в 80 000 долларов.



Но даже если вы питаете слабость к таким ретро-автомобилям, как Excalibur 1970-х годов или странным репликам Corvette C1 и C2, сделанным из новых моделей, навряд ли вы останетесь в восторге от этого Cadillac XLR.



Всему виной дизайн донорского автомобиля: XLR имел очень прогрессивный для того времени дизайн с резкими гранями и динамическим профилем. Как только ребята из Palazzi Motorcars добавили горизонтальный капот, сразу создалась визуальная иллюзия, что автомобиль сломался пополам.



Пробег автомобиля составляет всего 18 000 км, а это означает, что 4,6-литровый двигатель Northstar V8 мощностью 320 л.с. всё ещё должен находиться в состоянии, близком к новому. К тому же родстер сохранил все серийные опции, включая убирающуюся жесткую крышу и адаптивную подвеску с магнитным управлением.