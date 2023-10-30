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Cadillac XLR 2008 года превратили в кабриолет в стиле 1930-х

Cadillac XLR 2008 года превратили в кабриолет в стиле 1930-х

Автор:
30 октября 2023 18:20
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кабриолет   машина   рестмод   ретро   тюнинг   
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В Сети представили проект забавного кабриолета, который был построен на базе американского Cadillac XLR 2008 года. Преобразование автомобиля, выполненное в стиле 1930-х годов включало добавление дополнительных сантиметров к колесной базе и установку отдельных крыльев.
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Метки: Cadillac   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кабриолет   машина   рестмод   ретро   тюнинг   
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3  комментария
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739
Сосед ватажный 2 часа назад
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2k
Rom 13 минут назад
В урода конченого превратили, а не "в стиле 30 - ых". Особенно задний бампер этот.... глаза лопнут видеть такое ))
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18k
тов.Suhov 17 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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