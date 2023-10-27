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Редкий Ford GT40 1967 года выставлен на продажу

Редкий Ford GT40 1967 года выставлен на продажу

Автор:
27 октября 2023 13:59
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
1684
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Британская площадка Piston Heads опубликовала объявление о продаже редчайшего спортивного автомобиля Ford GT40 первого поколения, выпущенного в 1967 году. Сумма не уточняется, но по некоторым предположениям, спорткар может стоить миллионы долларов.
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Метки: Ford   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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5  комментариев
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21k
Davy Jones 7 часов назад
В этом маленьком монстре сердце 8и цилиндровый Мопар. Это охренеть какая злобнвя тачка.
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−16
Lachplesis 6 часов назад
Мопар это Крайслер. В Форд GT движки от Крайслера не ставят.
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8k
vasilykopkov 7 часов назад
Красивый, ничего не скажешь.
Многие современные спорткары по дизайну даже рядом не стоят.
А ведь старичку уже под 60 лет...
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