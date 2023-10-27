Редкий Ford GT40 1967 года выставлен на продажу

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Британская площадка Piston Heads опубликовала объявление о продаже редчайшего спортивного автомобиля Ford GT40 первого поколения, выпущенного в 1967 году. Сумма не уточняется, но по некоторым предположениям, спорткар может стоить миллионы долларов.
Принято считать, что Ford построил немногим более сотни экземпляров GT40 первого поколения, причём большинство из них были предназначены для гоночных трасс: дорожных купе было создано гораздо меньше. Выставленный на продажу GT40 Mk I — один из них.
В 1967 году его собрали для швейцарской компании Scuderia Filipinetti, от лица которой автомобиль демонстрировали на Женевском автосалоне. Позже спорткар перешёл в ведение британского подразделения Ford и использовался в качестве пресс-кара: автомобиль предоставляли для тестов журналистам. Соответственно, он стал героем множества журнальных публикаций того времени.
Ford GT40, сошедший с конвейера в цвете Opalescent Silver Blue, но за время жизни неоднократно перекрашивался: он успел, к примеру, побывать и тёмно-зелёным, и ярко-жёлтым. Заводской оттенок спорткару вернул в ходе реставрации нынешний владелец, который приобрёл его в 2007 году.
Иных данных об автомобиле ресурс не приводит. Неизвестно даже, каким именно двигателем он укомплектован. Ford GT40 первого поколения оснащались главным образом V8 объёмом 4,7 литра.
В 1967 году его собрали для швейцарской компании Scuderia Filipinetti, от лица которой автомобиль демонстрировали на Женевском автосалоне. Позже спорткар перешёл в ведение британского подразделения Ford и использовался в качестве пресс-кара: автомобиль предоставляли для тестов журналистам. Соответственно, он стал героем множества журнальных публикаций того времени.
Ford GT40, сошедший с конвейера в цвете Opalescent Silver Blue, но за время жизни неоднократно перекрашивался: он успел, к примеру, побывать и тёмно-зелёным, и ярко-жёлтым. Заводской оттенок спорткару вернул в ходе реставрации нынешний владелец, который приобрёл его в 2007 году.
Иных данных об автомобиле ресурс не приводит. Неизвестно даже, каким именно двигателем он укомплектован. Ford GT40 первого поколения оснащались главным образом V8 объёмом 4,7 литра.
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