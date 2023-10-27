Редкий Ford GT40 1967 года выставлен на продажу

Принято считать, что Ford построил немногим более сотни экземпляров GT40 первого поколения, причём большинство из них были предназначены для гоночных трасс: дорожных купе было создано гораздо меньше. Выставленный на продажу GT40 Mk I — один из них.



В 1967 году его собрали для швейцарской компании Scuderia Filipinetti, от лица которой автомобиль демонстрировали на Женевском автосалоне. Позже спорткар перешёл в ведение британского подразделения Ford и использовался в качестве пресс-кара: автомобиль предоставляли для тестов журналистам. Соответственно, он стал героем множества журнальных публикаций того времени.



Ford GT40, сошедший с конвейера в цвете Opalescent Silver Blue, но за время жизни неоднократно перекрашивался: он успел, к примеру, побывать и тёмно-зелёным, и ярко-жёлтым. Заводской оттенок спорткару вернул в ходе реставрации нынешний владелец, который приобрёл его в 2007 году.



Иных данных об автомобиле ресурс не приводит. Неизвестно даже, каким именно двигателем он укомплектован. Ford GT40 первого поколения оснащались главным образом V8 объёмом 4,7 литра.