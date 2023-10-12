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Сколько же их там было? Полицейская погоня за нарушителем в Петрозаводске

Сколько же их там было? Полицейская погоня за нарушителем в Петрозаводске

Автор:
12 октября 2023 16:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вечером 7 октября в Петрозаводске несколько полицейских машин преследовало автомобиль Форд Фокус. Погоня завершилась в районе перекрестка Ленинградской улицы и Октябрьского проспекта. При повороте автомобиль нарушителя занесло, он вылетел на тротуар и снёс дорожный знак со светофором. После столкновения из машины выскочили люди и бросились врассыпную от сотрудников Госавтоинспекции.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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Женя Час назад
А гармонист где?
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Ли Харви Освальд 50 минут назад
Я 7 насчитал
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93
Ли Харви Освальд Вовака 36 минут назад
С ментами будет 9
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447
Алексей Бляйбтрой Час назад
тараканы)
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Дальнобой

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