Сколько же их там было? Полицейская погоня за нарушителем в Петрозаводске

Вечером 7 октября в Петрозаводске несколько полицейских машин преследовало автомобиль Форд Фокус. Погоня завершилась в районе перекрестка Ленинградской улицы и Октябрьского проспекта. При повороте автомобиль нарушителя занесло, он вылетел на тротуар и снёс дорожный знак со светофором. После столкновения из машины выскочили люди и бросились врассыпную от сотрудников Госавтоинспекции.

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