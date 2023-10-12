Сколько же их там было? Полицейская погоня за нарушителем в Петрозаводске

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Вечером 7 октября в Петрозаводске несколько полицейских машин преследовало автомобиль Форд Фокус. Погоня завершилась в районе перекрестка Ленинградской улицы и Октябрьского проспекта. При повороте автомобиль нарушителя занесло, он вылетел на тротуар и снёс дорожный знак со светофором. После столкновения из машины выскочили люди и бросились врассыпную от сотрудников Госавтоинспекции.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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