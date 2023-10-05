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Авария дня. Уснул, убил и убежал

Авария дня. Уснул, убил и убежал

Автор:
05 октября 2023 09:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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30 сентября на трассе Владимир-Судогда водитель чёрного кроссовера уснул за рулем, выехал на встречную полосу и столкнулся с Рено 19. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. По словам очевидцев, виновник забрал из машины видеорегистратор и убежал в лес. Его нашли и задержали недалеко от места ДТП.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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Том Сойер 51 минуту назад
Убежал с регистратором....
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