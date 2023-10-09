УАЗик полетел, как игрушечный

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Во Владимире 54-летний водитель автомобиля УАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Тесла под управлением 36-летнего водителя. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.
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Метки: Tesla Видео ДТП УАЗ аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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