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УАЗик полетел, как игрушечный

УАЗик полетел, как игрушечный

Автор:
09 октября 2023 10:48
Сообщество : Аварии
Метки: Tesla   Видео   ДТП   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Во Владимире 54-летний водитель автомобиля УАЗ при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю Тесла под управлением 36-летнего водителя. Оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

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Метки: Tesla   Видео   ДТП   УАЗ   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
Четыре раза пересмотрел, но так и не уловил моментя появления встречного автомобиля из портала.
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52k
Войнов 11 минут назад
Уазоводу долго придется платить.
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29k
Alex Полчаса назад
Уазовод-в шары долбился
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82k
Доктор Джонс Полчаса назад
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