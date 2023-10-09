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Пьяный водитель врезался в алкомаркет и загорелся

Пьяный водитель врезался в алкомаркет и загорелся

Автор:
09 октября 2023 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пожар   пьянь   
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Сегодня утром в Химках в ЖК Новогорск Парк 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем Мерседес не справился с управлением и врезался в алкомаркет. После столкновения автомобиль загорелся. Водителя успел вытащить мужчина, живущий в этом доме. Сообщается, что пьянь получила перелом ноги и челюсти, и была госпитализирована.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пожар   пьянь   
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9  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Челюсть сломалась чуть позже ноги))
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4k
jnkbxybr 2 минуты назад
ну доехал все-таки

вижу цель не вижу препятствий
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340
Михаил 8 минут назад
Пьянь влетела в алкомаркет...
Свидетель получил перелом ноги а пострадавший челюсти...
Так было бы фееричненько...
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48k
Максим Т. 10 минут назад
Приехал за добавкой
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2k
Оксид Бетона 58 минут назад
чё сразу пьянь-то? ну выпил человек, ну расслабился. алкомаркет виноват, че он там растележился!
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3k
OLDer Час назад
А если бы это был сотрудник алкомаркета, можно было бы сказать:
- Сгорел на работе
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98
ruslan d 2 часа назад
Так спешил добавить ?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
А где горящий водитель?
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