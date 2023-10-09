Пьяный водитель врезался в алкомаркет и загорелся

Сегодня утром в Химках в ЖК Новогорск Парк 31-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем Мерседес не справился с управлением и врезался в алкомаркет. После столкновения автомобиль загорелся. Водителя успел вытащить мужчина, живущий в этом доме. Сообщается, что пьянь получила перелом ноги и челюсти, и была госпитализирована.

0

0