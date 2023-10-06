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Пьяный водитель врезался в столб

Пьяный водитель врезался в столб

Автор:
06 октября 2023 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Красноярске на перекрестке улиц Краснодарская и Воронова водитель на автомобиле Лексус не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита. В результате ДТП травмы получил 18-летний пассажир. Водитель был пьян и не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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111k
Z_Павел Юрьевич_V 2 часа назад
Самокатчику на тротуаре повезло сказочно.
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SmartCat101 12 минут назад
пьяная мразь! жаль не убился!!
сажать надо пьяных за рулем лет на 10
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5k
Feldkurat_Katc 15 минут назад
Если бы и пассажиру налил, то, может, и 18 летний не пострадал.
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107
ruslan d 2 часа назад
Судя по машине , должны были убиться ...
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7k
Андрей 2 часа назад
Ну вот как так - пьянь, а страдают все кроме водителя?
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