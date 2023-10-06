Пьяный водитель врезался в столб

В Красноярске на перекрестке улиц Краснодарская и Воронова водитель на автомобиле Лексус не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита. В результате ДТП травмы получил 18-летний пассажир. Водитель был пьян и не пострадал.

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