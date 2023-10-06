Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле

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Сегодня утром в Москве на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель автомобиля такси совершил столкновение с остановившимся из-за неисправности автомобилем, сбив двух пешеходов, находящихся рядом. По предварительной информации, пострадали двое мужчин, находившихся в момент аварии на проезжей части, а также пассажирка такси. Они доставлены в медицинские учреждения.
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