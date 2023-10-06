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Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле

Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле

Автор:
06 октября 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Тоннель   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Сегодня утром в Москве на внешней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле водитель автомобиля такси совершил столкновение с остановившимся из-за неисправности автомобилем, сбив двух пешеходов, находящихся рядом. По предварительной информации, пострадали двое мужчин, находившихся в момент аварии на проезжей части, а также пассажирка такси. Они доставлены в медицинские учреждения.

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Метки: Видео   ДТП   Тоннель   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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6  комментариев
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2k
Максим Макашев 38 минут назад
Опять какой нибудь Мастурбек Обрыгай-Углы за рулём был?
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503
Собака 14 минут назад
Ослойоб очередной!
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26k
Сталкер 15 минут назад
Правильно стояли, молодцы!
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32k
Teodor 52 минуты назад
Зато водятлов из яндекс-го кошмарить по поводу регулярного ТО перестали...
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Дальнобой

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