Потеряла управление и убила детей

На автодороге Волгоград-Краснослодобск автомобиль Рено Сандеро под управлением 37-летней женщины врезался в разделительное ограждение моста. В результате происшествия погибли двое детей. Водителя и ещё одного ребёнка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

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