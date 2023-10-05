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Потеряла управление и убила детей

Потеряла управление и убила детей

Автор:
05 октября 2023 08:52
Сообщество : Аварии
Метки: Renault   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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На автодороге Волгоград-Краснослодобск автомобиль Рено Сандеро под управлением 37-летней женщины врезался в разделительное ограждение моста. В результате происшествия погибли двое детей. Водителя и ещё одного ребёнка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

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Метки: Renault   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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11  комментариев
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5k
Дмитрий ! Час назад
Похоже даже не пыталась остановиться. Детей жалко.
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1k
Николай 3 минуты назад
Я не могу понять этих водятлов.... Ну инстинктивно же тормоз должна была давить, а нехрена.....
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15k
GROMOZEKA 8 минут назад
К вопросу использования автокресел.
Тут один товарищ в споре со мной, яростно доказывал, что автокресла это «только чтобы с нас бабки поиметь».
Результат таких принципиальных, на видео.
Жаль детей
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19k
anpetrof 18 минут назад
Беда переднеприводных машин с автоматической коробкой - когда начинает заносить, нужно газ прибавить, а скорость и так большая... . И сцепление не выжмешь...
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22k
Mike Miller 19 минут назад
Дети, надо полагать, ехали без автокресел.

Знаете.. я поражаюсь этому, если честно. Регулярно наблюдаю картину, когда дети лет 3-5 тупо по салону ХОДЯТ. Стоят на заднем ряду между передними сиденьями, и общаются с мамой-папой, что впереди сидят.

Что, блин, у таких родителей в голове вообще?
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2k
Alex 21 минуту назад
ДТП было первого сентября. Автор за интернет заплатил, поздравляю!
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1k
Darki Полчаса назад
Ужасно просто
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13k
Cornho Час назад
Кошмар... И ведь в какой-то момент почти поймала контроль над машиной, выровняла. Вот тогда надо было держать руль и продолжать сбрасывать скорость, но... Задним умом мы все сильны. Искренние соболезнования.
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