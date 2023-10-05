Потеряла управление и убила детей

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На автодороге Волгоград-Краснослодобск автомобиль Рено Сандеро под управлением 37-летней женщины врезался в разделительное ограждение моста. В результате происшествия погибли двое детей. Водителя и ещё одного ребёнка госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.
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Тут один товарищ в споре со мной, яростно доказывал, что автокресла это «только чтобы с нас бабки поиметь».
Результат таких принципиальных, на видео.
Жаль детей
А чтобы из заносов научится выходить, чешем по первому снегу на парковку супермаркета и пробуем как ваше корыто себя в заносе ведет.
Знаете.. я поражаюсь этому, если честно. Регулярно наблюдаю картину, когда дети лет 3-5 тупо по салону ХОДЯТ. Стоят на заднем ряду между передними сиденьями, и общаются с мамой-папой, что впереди сидят.
Что, блин, у таких родителей в голове вообще?