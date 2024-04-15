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Представлен Москвич 8 - большой семиместный кроссовер

Представлен Москвич 8 - большой семиместный кроссовер

Автор:
15 апреля 2024 13:15
Сообщество : Автомир
Метки: Jac   Sehol   Автовсячина   Китай   Москвич   Москвич 8   Россия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
2470
13
Москвич показал новый трёхрядный кроссовер размером с Hyundai Santa Fe - «Москвич 8». На сегодняшний день это самый крупный и самый мощный автомобиль в линейке. Под капотом установлен бензиновый мотор мощностью 174 лошадиные силы, работающий в тандеме с 7-ступенчатым роботом. Привод только передний. Старт производства и продаж намечен на конец 2024 года.
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Метки: Jac   Sehol   Автовсячина   Китай   Москвич   Москвич 8   Россия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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24  комментария
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919
Лёха Лёха Час назад
Робот
ну я даже не знаю... На Тойоте я с ним не нашëл общий язык, поменял на АКПП
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119k
Z_Павел Юрьевич_V Минуту назад
В корейцах, в отличие от..., и движок помощнее, и коробки получше, и привод только полный.
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8k
Vladimir 18 минут назад
Цену сильно задирать не куда. За 2.0 - 2.5 идет семиместный Mitsubishi Xpander из Малазии.
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20k
Женя Полчаса назад
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17k
Kostick 48 минут назад
его загрузить хорошенько, и попытаться в горку заехать)) если прокладка между рулём и сиденьем не догадается сей перформанц совершить задним ходом, может быть весело для окружающих.
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699
Дмитрий Базурин 49 минут назад
Вангую, будут продавать за 3-5 лямов!
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12k
MPEG-8 Час назад
Уже шутили по этому поводу - гладко было на бумаге, но забыли про овраги.
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9k
Андрей Час назад
Внешний вид да и салон очень даже привлекательные. Наверное тут главную роль будет играть вопрос цены и возможности это ремонтировать/запчастей.
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Лухари
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97k
Доктор Джонс Час назад
Бог ты мой, какая прелесть...
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Такие тонкие сиденья. Чую даже через монитор, как спину ломит.
К чему весь этот цирк, ясно же, что китаец. Так и собирали бы.
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7
ПИВОнер Алексей Давыдов Час назад
Согласен, ибо нет в этом мире более вечного чем "автотаз", которому благоволят всегда власть имущие в этой благославенной стране.. (грустно) : хе-хе..
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Добрый Бабайка
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  • 1200 постов (1192 в горячем)

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