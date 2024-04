Представлен Москвич 8 - большой семиместный кроссовер

Как и другие модели «Москвича» новый кроссовер — не оригинальная разработка московского завода, а китайский JAC/Sehol X8 Plus. Его длина превышает 4,8 метра, а колесная база составляет 2,83 метра, то есть по габаритам он сопоставим с Hyundai Santa Fe и Kia Sorento. Дорожный просвет равен 170 миллиметрам.



Внешне автомобиль отличается от исходного Sehol X8 Plus только шильдиками, то же самое можно сказать и про салон. На центральной панели установлены два экрана, цифровая «приборка» диагональю 12,3 дюйма и тачскрин мультимедийной системы, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Из оснащения пока заявлены камеры кругового обзора и беспроводная зарядка, но список опций может измениться ближе к запуску производства.



В движение «Москвич 8» приводит 174-сильный бензиновый двигатель GDI с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Китайская версия X8 Plus в свою очередь предлагается с турбомотором 1.5 TGDI, развивающим 184 лошадиные силы.



Цены на кроссовер Москвич-8 пока не объявлялись. Самая дешёвая комплектация китайских Sehol X8 Plus с механической КПП составляет 96 800 юаней или 1,25 млн рублей. На "роботе" и с 7-местным салоном автомобиль стоит уже 113 800 юаней или почти 1,5 млн рублей.



Учитывая политику "Москвича" и закладывая инфляционный риски, к концу года "Москвич 8" может выйти на рынок по цене 2,5 млн рублей. Максимум, который можно спрогнозировать - 2,9 млн рублей. Однако во втором случае "Москвич 8" будет стоить столько же, за сколько сейчас продаётся 200-сильный Geely Okavango с 7-местным салоном, к тому же даже в КНР "Окаванго" стоит дороже, чем X8 Plus.