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Автозавод «Москвич» может обанкротиться

Автозавод «Москвич» может обанкротиться

Автор:
19 апреля 2024 11:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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Автозавод «Москвич» может оказаться на грани банкротства из-за задолженности перед гонконгской компанией Silver Basis Investment Development Company. Фирма планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании завода банкротом.

Дополнено:

Столичный завод «Москвич» выступил с официальным комментарием появившихся сообщений о банкротстве. Предприятие утверждает, что на самом деле обстоятельства банкротства отсутствуют, но если гонконгская фирма Silver Basis Investment Development действительно подаст такое заявление, оно будет обжаловано в установленном порядке.

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Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   
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13  комментариев
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Алексей 37 минут назад
Судя по всему зарабатывет в этом бизнесе только Дядя Ляо и тот кому он заносит Остальные все в пролете в том числе и владельцы самих авто
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30k
BuG 4 минуты назад
2,5 миллиона, МИЛЛИОНА евро!! Это что за заводик которого такие копейки подкосили?!
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7k
Трям 12 минут назад
Потому что надо было копировать и производить (как 2141**), а не покупать готовое и лепить шильдики! Это не мосвкич, это китайское говно!
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3k
Сергей 14 минут назад
Быстро.
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1k
Quantimus 19 минут назад
Почему у нас могут сделать хороший танк, подводную лодку или БМП, но все товары народного потребления обычно или дороги или низкого качества или их вообще не делают
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1k
Glassy 36 минут назад
Под шумок бы национализировать...
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1216 постов (1208 в горячем)

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