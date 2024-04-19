Автозавод «Москвич» может обанкротиться

В материалах дела указывается, что в 2023 году Silver Basis подала иск о взыскании 2,5 млн евро долга и 124 тысяч евро неустойки от «Москвича».



Завод, который на тот момент принадлежал Renault и назывался ЗАО «Рено Россия», нарушил условия договора с Silver Basis, не выплатив полную сумму за выполненные работы. Суд частично удовлетворил иск. «Москвич» подал апелляцию, которая не была удовлетворена.



В апреле 2023 года представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко заявил о готовящемся коллективном иске против «Москвича».



Дилеры хотят взыскать с автопроизводителя «Москвич» долг компании Renault в размере 1,5 млрд рублей. Они готовы обсудить с автозаводом ситуацию с задолженностью, но представители компании не выходят на связь.