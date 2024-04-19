Автозавод «Москвич» может обанкротиться

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Автозавод «Москвич» может оказаться на грани банкротства из-за задолженности перед гонконгской компанией Silver Basis Investment Development Company. Фирма планирует обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании завода банкротом.
В материалах дела указывается, что в 2023 году Silver Basis подала иск о взыскании 2,5 млн евро долга и 124 тысяч евро неустойки от «Москвича».
Завод, который на тот момент принадлежал Renault и назывался ЗАО «Рено Россия», нарушил условия договора с Silver Basis, не выплатив полную сумму за выполненные работы. Суд частично удовлетворил иск. «Москвич» подал апелляцию, которая не была удовлетворена.
В апреле 2023 года представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко заявил о готовящемся коллективном иске против «Москвича».
Дилеры хотят взыскать с автопроизводителя «Москвич» долг компании Renault в размере 1,5 млрд рублей. Они готовы обсудить с автозаводом ситуацию с задолженностью, но представители компании не выходят на связь.
Завод, который на тот момент принадлежал Renault и назывался ЗАО «Рено Россия», нарушил условия договора с Silver Basis, не выплатив полную сумму за выполненные работы. Суд частично удовлетворил иск. «Москвич» подал апелляцию, которая не была удовлетворена.
В апреле 2023 года представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко заявил о готовящемся коллективном иске против «Москвича».
Дилеры хотят взыскать с автопроизводителя «Москвич» долг компании Renault в размере 1,5 млрд рублей. Они готовы обсудить с автозаводом ситуацию с задолженностью, но представители компании не выходят на связь.
Дополнено:
Столичный завод «Москвич» выступил с официальным комментарием появившихся сообщений о банкротстве. Предприятие утверждает, что на самом деле обстоятельства банкротства отсутствуют, но если гонконгская фирма Silver Basis Investment Development действительно подаст такое заявление, оно будет обжаловано в установленном порядке.
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