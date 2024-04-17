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Старый «Москвич» пытаются продают за 40 миллионов рублей

Старый «Москвич» пытаются продают за 40 миллионов рублей

Автор:
17 апреля 2024 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Монте-Карло   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   ралли   раритет   
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21
В России продаётся раритетный автомобиль - Москвич 408, который принимал участие в ралли Акрополис, «Дакар» и историческом ралли Монте-Карло 2022 года. До финиша самодельный спорткар не доехал, но стал своего рода знаменитостью. Видимо, этой знаменитостью и обусловлена цена в 40 000 000 рублей.
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Метки: Автовсячина   Монте-Карло   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   ралли   раритет   
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6  комментариев
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12k
Ligov 49 минут назад
"пытаются продают за 40 миллионов рублей"
А чего не за 100...)
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88
Пантелеймон Христофорович Полчаса назад
ВЕДРО с болтами!!! пусть ищут ЛОХов в зеркале!!!
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33k
Юрьевич 38 минут назад
Дверь то могли бы за такие бабки подшаманить, позорники!
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7k
Трям Час назад
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Добрый Бабайка
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