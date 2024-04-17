Старый «Москвич» пытаются продают за 40 миллионов рублей

К участию в ретроверсии ралли Монте-Карло допускаются автомобили только тех моделей, которые участвовали в оригинальной гонке до 1983 года. «Москвич 408» выходил на старт в 1966 году — пилотировал его шведский экипаж, но финишировать ему не удалось.



В России для выступления в ралли 2022 года также подобрали автомобиль, собранный в 1966 году, но глубоко его модернизировали. К примеру, перестроенный 2,2-литровый мотор от «Москвича 412» развивает около 180 л.с. и работает с «неродной» механической коробкой, подвеска усилена, а штатные тормоза заменены дисковыми. В салоне сохранились по сути только органы управления, кресла Sparco и каркас безопасности, за которым организовано место хранения запасного колеса.



Продавец утверждает, что все агрегаты необычного спорткара могут быть настроены под конкретные задачи нового владельца. Примечательно, что к заездам 2022 года было подготовлено два практически идентичных седана, но до Монако добрался только один с бортовым номером 234. «Дублёр» также выставлен на продажу, но его цена не уточняется.