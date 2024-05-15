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«Москвич 8» продемонстрировали вживую. Автомобили будут собираться по технологии полного цикла

«Москвич 8» продемонстрировали вживую. Автомобили будут собираться по технологии полного цикла

Автор:
15 мая 2024 13:53
Сообщество : Автомир
Метки: Sehol   Автовсячина   Автомобиль   Китай   Москва   Москвич   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   
1103
22
Кроссовер Москвич 8 был представлен чиновникам высокого ранга и журналистам. Производство и продажи стартуют в конце этого года.
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Метки: Sehol   Автовсячина   Автомобиль   Китай   Москва   Москвич   авто   автозавод   автомир   автомобили   машина   
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11  комментариев
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7k
Трям 58 минут назад
Всего 15 лямов и это пластиковое говно из фольги и кожзама - твоё!!!
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21k
anpetrof 11 минут назад
Посмотрим, как в эксплуатации себя покажет...
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4k
RaiJu 38 минут назад
В свое время был у дяди АЗЛК Москвич, ездили на нем на сенокос, очень любил его дядя, вездеход, двигатель мощный и был какой-то комфорт, но на деле был пылесос :)
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
В Китае такая машина стоит 1.3 миллиона. Какова цена в РФ?
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204
IntuitCrypto Отвратительный Мужик Полчаса назад
при этом средняя зп там выше почти в 2 раза,
итого среднему россиянину такая машина обходится в 4 раза дороже чем среднему китайцу
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1278 постов (1270 в горячем)

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