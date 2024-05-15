«Москвич 8» продемонстрировали вживую. Автомобили будут собираться по технологии полного цикла

1103
22
Кроссовер Москвич 8 был представлен чиновникам высокого ранга и журналистам. Производство и продажи стартуют в конце этого года.
Двухцветный кожаный салон с тремя рядами сидений, цифровая приборка с мультимедийным планшетом воедино — всё, как у оригинального Sehol X8 Plus, разве что прикручены новые логотипы на кузов и руль. На центральной консоли — крупная шайба-селектор автоматической коробки, переключатель режимов движения и электронный стояночный тормоз. По технике изменений тоже нет: 174-сильный GDi c 7-ступенчатым роботом, привод только на передние колёса.
Параллельно с расширением модельного ряда «москвичей» идёт углубление производственного процесса. Уже отлаженный предприятием «Москвич 3» теперь выпускают по технологии полного цикла с усиленным антикоррозийным покрытием. Линия с 50 станциями способна сваривать кузова как машин с ДВС, так и электромобилей. В перспективе у завода переход на российский металл и собственную штамповку панелей.
Параллельно с расширением модельного ряда «москвичей» идёт углубление производственного процесса. Уже отлаженный предприятием «Москвич 3» теперь выпускают по технологии полного цикла с усиленным антикоррозийным покрытием. Линия с 50 станциями способна сваривать кузова как машин с ДВС, так и электромобилей. В перспективе у завода переход на российский металл и собственную штамповку панелей.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Первые фотографии автомобиля Москвич 8
- В России стартовали продажи автомобиля Москвич 6
- Публике представили седан Москвич-6, производство которого начнётся в этом году
- Hyundai, Peugeot и Citroen "возвращаются" в Россию
- Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6
Новости партнёров
реклама
итого среднему россиянину такая машина обходится в 4 раза дороже чем среднему китайцу