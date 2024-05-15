«Москвич 8» продемонстрировали вживую. Автомобили будут собираться по технологии полного цикла

Двухцветный кожаный салон с тремя рядами сидений, цифровая приборка с мультимедийным планшетом воедино — всё, как у оригинального Sehol X8 Plus, разве что прикручены новые логотипы на кузов и руль. На центральной консоли — крупная шайба-селектор автоматической коробки, переключатель режимов движения и электронный стояночный тормоз. По технике изменений тоже нет: 174-сильный GDi c 7-ступенчатым роботом, привод только на передние колёса.



Параллельно с расширением модельного ряда «москвичей» идёт углубление производственного процесса. Уже отлаженный предприятием «Москвич 3» теперь выпускают по технологии полного цикла с усиленным антикоррозийным покрытием. Линия с 50 станциями способна сваривать кузова как машин с ДВС, так и электромобилей. В перспективе у завода переход на российский металл и собственную штамповку панелей.