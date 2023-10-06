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Неожиданная находка на дороге удивила водителя грузовика

Неожиданная находка на дороге удивила водителя грузовика

Автор:
06 октября 2023 08:52
Метки: Видео   дорога   люди   находка   пьяные   трасса   
3704
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Водитель грузового автомобиля заметил двух мужчин, лежащий на трассе и решил выяснить, что с ними произошло.

Нестандартный случай на дороге

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

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Метки: Видео   дорога   люди   находка   пьяные   трасса   
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21  комментарий
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3k
poбт Час назад
долб*ае*б
я бы объехал не снижая скорости, сколько в 90х таких подстав было - народ ни*х*уя не учится
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10k
Борис Карабанов 11 минут назад
Такое ощущение, что водитель из этой же компании, но временно вынужденно трезв.
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4k
elllfa 13 минут назад
при съемке видео ни один Вася не пострадало...
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13k
jungar Полчаса назад
на Бочарика голосом и интонациями похож
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10k
Dabus Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Игорь Час назад
а кто то мог присесть - переехал бы случайно
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616
GoodFireman Час назад
Много водки не бывает!

Если утром осталась водка - значит в компании проблемы!
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
огненной воды нах**рились)
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1k
Илья 2 часа назад
Пора создавать спецлагеря в для такого контингента .
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Alex Chebrikov

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