Неожиданная находка на дороге удивила водителя грузовика

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Водитель грузового автомобиля заметил двух мужчин, лежащий на трассе и решил выяснить, что с ними произошло.
Нестандартный случай на дороге
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.
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