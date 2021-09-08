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Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу

Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу (2 фото)

Автор:
08 сентября 2021 09:04
Сообщество : Лагуна акул
Метки: акула   алкоголь   в мире   видео   люди   нет ума   пьяные   фото   
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Находящиеся в состоянии алкогольного опьянения молодые люди вызвали возмущение интернет-пользователей, когда прыгнули с лодки на громадную акулу.
Вирусные кадры, опубликованные Barstool Sports, вызвали яростную реакцию общественности, которая буквально сразу же, как только ролик оказался в Сети, кинулась критиковать молодых мужчин.

«Я ни разу не поддерживал нападение акул на кого-то, пока не увидел это видео», — написал один из пользователей, которому не понравилось дурацкое поведение парней.
«Было бы забавно, если бы какое-то неизвестное чудовище вскоре после этого утащило его на глубину, — написал второй, добавив: Смех и крик довольно быстро превратились в вопль. Это была бы настоящая сцена.»
«Это невероятно глупо», — прокомментировал третий.
Гигантские акулы — один из самых крупных видов акул, они известны своей медлительностью и терпимостью к дайверам.

Некоторые пользователи в своих комментариях к видеоролику отметили, что гигантскую и белую акул часто путают друг с другом, и что огромная рыба в кадре на самом деле может являться вполне себе дружелюбной по отношению к людям гигантской акулой.

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Метки: акула   алкоголь   в мире   видео   люди   нет ума   пьяные   фото   
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10  комментариев
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21k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Хорошие фоточки получаются...
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27k
lem02 59 минут назад
Карма она все видит...
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7k
КОСТЯН Час назад
САЛАБОНЫ... к крокодилам надо было прыгать... Эти все бы конечности пооткручивали))
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398
Mowgley Час назад
Вот же хамы.
С акулой общаться надо нежно, а не прыгать на нее, иначе у акулы нервное расстройство может быть, или заикаться начнет
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9k
Касьян Пуздой Час назад
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Ну кто так на живца ловит. Дилетанты.
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38k
dima423 2 часа назад
ну это скорее всего китовая акула, так что это было безопаснее чем с котиком поиграть)
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3k
Горожанин 2 часа назад
Понятно ведь, что на публику играли. Ничем не рисковали. Этот вид акул питается планктоном.
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