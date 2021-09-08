Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу

Вирусные кадры, опубликованные Barstool Sports, вызвали яростную реакцию общественности, которая буквально сразу же, как только ролик оказался в Сети, кинулась критиковать молодых мужчин.



«Я ни разу не поддерживал нападение акул на кого-то, пока не увидел это видео», — написал один из пользователей, которому не понравилось дурацкое поведение парней.

«Было бы забавно, если бы какое-то неизвестное чудовище вскоре после этого утащило его на глубину, — написал второй, добавив: Смех и крик довольно быстро превратились в вопль. Это была бы настоящая сцена.»

«Это невероятно глупо», — прокомментировал третий.

Гигантские акулы — один из самых крупных видов акул, они известны своей медлительностью и терпимостью к дайверам.



Некоторые пользователи в своих комментариях к видеоролику отметили, что гигантскую и белую акул часто путают друг с другом, и что огромная рыба в кадре на самом деле может являться вполне себе дружелюбной по отношению к людям гигантской акулой.