Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу

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Находящиеся в состоянии алкогольного опьянения молодые люди вызвали возмущение интернет-пользователей, когда прыгнули с лодки на громадную акулу.
Недавно интернет-пользователей возмутил поступок молодых пьяных хамов, спрыгнувших со своей лодки прямо на плавающую неподалёку акулу.
На шокирующих кадрах ниже, снятых в США, можно наблюдать крупную гигантскую акулу, поднявшуюся максимально близко к поверхности воды, возле которой плавает на лодке группа удивлённых парней, снимающих существо на камеры своих телефонов.
В какой-то момент один из молодых людей, посчитав купание с акулой хорошей идеей, внезапно решил прыгнуть в воду, при этом сделать это прямо на большую рыбу. Через несколько же секунд к нему присоединился ещё один смельчак, пожелавший показать, что он тоже не из робкого десятка.
Эти действия парней, похоже, здорово напугали морское создание, которое после громких хлопков об воду пьяных отдыхающих сразу поспешило убраться подальше.
На шокирующих кадрах ниже, снятых в США, можно наблюдать крупную гигантскую акулу, поднявшуюся максимально близко к поверхности воды, возле которой плавает на лодке группа удивлённых парней, снимающих существо на камеры своих телефонов.
В какой-то момент один из молодых людей, посчитав купание с акулой хорошей идеей, внезапно решил прыгнуть в воду, при этом сделать это прямо на большую рыбу. Через несколько же секунд к нему присоединился ещё один смельчак, пожелавший показать, что он тоже не из робкого десятка.
Эти действия парней, похоже, здорово напугали морское создание, которое после громких хлопков об воду пьяных отдыхающих сразу поспешило убраться подальше.
It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off for 'em @stooloutdoors (via ig:wtwmass) pic.twitter.com/ya14VS1D7p— Barstool Sports (@barstoolsports) July 8, 2021
Вирусные кадры, опубликованные Barstool Sports, вызвали яростную реакцию общественности, которая буквально сразу же, как только ролик оказался в Сети, кинулась критиковать молодых мужчин.
«Я ни разу не поддерживал нападение акул на кого-то, пока не увидел это видео», — написал один из пользователей, которому не понравилось дурацкое поведение парней.
«Было бы забавно, если бы какое-то неизвестное чудовище вскоре после этого утащило его на глубину, — написал второй, добавив: Смех и крик довольно быстро превратились в вопль. Это была бы настоящая сцена.»
«Это невероятно глупо», — прокомментировал третий.
Гигантские акулы — один из самых крупных видов акул, они известны своей медлительностью и терпимостью к дайверам.
Некоторые пользователи в своих комментариях к видеоролику отметили, что гигантскую и белую акул часто путают друг с другом, и что огромная рыба в кадре на самом деле может являться вполне себе дружелюбной по отношению к людям гигантской акулой.
«Я ни разу не поддерживал нападение акул на кого-то, пока не увидел это видео», — написал один из пользователей, которому не понравилось дурацкое поведение парней.
«Было бы забавно, если бы какое-то неизвестное чудовище вскоре после этого утащило его на глубину, — написал второй, добавив: Смех и крик довольно быстро превратились в вопль. Это была бы настоящая сцена.»
«Это невероятно глупо», — прокомментировал третий.
Гигантские акулы — один из самых крупных видов акул, они известны своей медлительностью и терпимостью к дайверам.
Некоторые пользователи в своих комментариях к видеоролику отметили, что гигантскую и белую акул часто путают друг с другом, и что огромная рыба в кадре на самом деле может являться вполне себе дружелюбной по отношению к людям гигантской акулой.
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