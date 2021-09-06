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72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда

72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда (6 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 09:11
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   джунгли   люди   находка   новости   таиланд   фото   
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Пожилой британский экс-патриот спасен после трех дней, проведенных в джунглях в Кхонкэне.
При палящей температуре в 35 °C он залез на дерево, чтобы попытаться найти путь, но внезапно на него обрушился сезонный ливень, поэтому у пожилого мужчины не было другого выбора, кроме как переночевать в джунглях, где обитают смертоносные змеи и медведи.

Невероятно, но голодный пенсионер 3 дня прожил без еды и смог выжить благодаря тому, что использовал кусок травы как соломинку, чтобы пить дождевую воду из луж.

Не получив никаких известий от своего мужа, обеспокоенная 49-летняя жена Тауи Леонард (Tawee Leonard) позвонила в полицию, которая и организовала масштабные поиски мужчины, проходившие в течение последующих 2-х дней.

Только лишь на 3-ий день ​​местный охотник, наконец, нашёл Леонарда. Из джунглей британец вышел небритым, его ноги были покрыты порезами, а рубашка была расстёгнута, кроме того, он где-то потерял свою обувь.

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Метки: в мире   видео   джунгли   люди   находка   новости   таиланд   фото   
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843
neo 55 минут назад
Что Байден делал в Тайланде?
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13k
Роберт Шекли Полчаса назад
Когда потерял браслетик от All inclusive
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5k
Алексей 38 минут назад
Что еще за "экс-патриот"? От нахождения в джунглях тая перестал в бриташку верить что ли?)
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1k
Odynokiy_dyx 49 минут назад
Надел бы маску правильно, за пару часов вышел бы с джунглей. (сарказм)
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