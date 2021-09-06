72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда

197
6
1
Пожилой британский экс-патриот спасен после трех дней, проведенных в джунглях в Кхонкэне.
Британский пенсионер, который 3 дня прожил в тайских джунглях, попивая воду из луж с помощью травяной соломинки, после того, как его спасли и он воссоединился со своей женой, рассказал, что он «никогда не был так счастлив».
72-летний Леонард Барри Веллер (Leonard Barry Weller) из Гастингса ехал на мотоцикле, чтобы навестить друзей в провинции Кхонкэн, на северо-востоке страны, когда заблудился в густом лесу.
72-летний Леонард Барри Веллер (Leonard Barry Weller) из Гастингса ехал на мотоцикле, чтобы навестить друзей в провинции Кхонкэн, на северо-востоке страны, когда заблудился в густом лесу.
При палящей температуре в 35 °C он залез на дерево, чтобы попытаться найти путь, но внезапно на него обрушился сезонный ливень, поэтому у пожилого мужчины не было другого выбора, кроме как переночевать в джунглях, где обитают смертоносные змеи и медведи.
Невероятно, но голодный пенсионер 3 дня прожил без еды и смог выжить благодаря тому, что использовал кусок травы как соломинку, чтобы пить дождевую воду из луж.
Не получив никаких известий от своего мужа, обеспокоенная 49-летняя жена Тауи Леонард (Tawee Leonard) позвонила в полицию, которая и организовала масштабные поиски мужчины, проходившие в течение последующих 2-х дней.
Только лишь на 3-ий день местный охотник, наконец, нашёл Леонарда. Из джунглей британец вышел небритым, его ноги были покрыты порезами, а рубашка была расстёгнута, кроме того, он где-то потерял свою обувь.
Невероятно, но голодный пенсионер 3 дня прожил без еды и смог выжить благодаря тому, что использовал кусок травы как соломинку, чтобы пить дождевую воду из луж.
Не получив никаких известий от своего мужа, обеспокоенная 49-летняя жена Тауи Леонард (Tawee Leonard) позвонила в полицию, которая и организовала масштабные поиски мужчины, проходившие в течение последующих 2-х дней.
Только лишь на 3-ий день местный охотник, наконец, нашёл Леонарда. Из джунглей британец вышел небритым, его ноги были покрыты порезами, а рубашка была расстёгнута, кроме того, он где-то потерял свою обувь.
«Я невероятно счастлив, я никогда в жизни не был так счастлив», — сказал заплакапший Леонард, обняв растроганную жену.
«Мои ноги болят, в остальном я счастлив. Мне жарко, но хорошо. Я просто восхищаюсь работой, которую делают эти люди, это заставляет меня плакать. Они делают хорошую работу.»
«Мои ноги болят, в остальном я счастлив. Мне жарко, но хорошо. Я просто восхищаюсь работой, которую делают эти люди, это заставляет меня плакать. Они делают хорошую работу.»
Леонард, проживающий в Таиланде около 15 лет, сказал, что припарковал свой мотоцикл, чтобы подняться на холм, но затем забыл направление назад, «поэтому просто продолжал двигаться вперёд».
«Стало темнеть, поэтому, чтобы поспать, я смастерил себе кровать из листьев, в моменты, когда мне хотелось пить, я пил дождевую воду из расщелин скал. Я просто хочу поблагодарить всех за помощь», — добавил он.
«Стало темнеть, поэтому, чтобы поспать, я смастерил себе кровать из листьев, в моменты, когда мне хотелось пить, я пил дождевую воду из расщелин скал. Я просто хочу поблагодарить всех за помощь», — добавил он.
Британский эмигрант, находящийся сейчас на пенсии, сказал, что ехал незнакомым маршрутом, поэтому не смог найти дорогу домой. Ему не удалось найти местных жителей, которых можно было бы попросить о помощи.
Когда же местные жители всё-таки обнаружили Леонарда, он лежал без обуви на вымощенной из листьев на земле лежанке.
В дальнейшем они вызвали полицию, после чего команда спасателей поднялась в гору, чтобы его благополучно доставить в безопасное место.
Когда же местные жители всё-таки обнаружили Леонарда, он лежал без обуви на вымощенной из листьев на земле лежанке.
В дальнейшем они вызвали полицию, после чего команда спасателей поднялась в гору, чтобы его благополучно доставить в безопасное место.
«Мы с мужем живём вместе уже 3 года. Он любит путешествовать в одиночку по разным местам, но всегда возвращается домой в конце дня», — поведала тайская жена Леонарда Тави.
«В день, когда мой муж пропал без вести, он мне сказал, что взял с собой мотоцикл, чтобы посмотреть на прекрасные пейзажи, включающие поля сахарного тростника и риса.»
«Я забеспокоилась, когда мужа не оказалось дома в полночь, поэтому обратилась за помощью в полицейский участок.»
Леонард для проверки был доставлен в больницу, но в целом он не пострадал.
«В день, когда мой муж пропал без вести, он мне сказал, что взял с собой мотоцикл, чтобы посмотреть на прекрасные пейзажи, включающие поля сахарного тростника и риса.»
«Я забеспокоилась, когда мужа не оказалось дома в полночь, поэтому обратилась за помощью в полицейский участок.»
Леонард для проверки был доставлен в больницу, но в целом он не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщине грозит год тюрьмы за съемку медведя
- Мужчина отпилил гениталии декоративному быку
- Пинал по лицу и таскал за волосы: мужчина избил спутницу в подъезде
- Женщина упала в обморок во время кражи из аптеки
- Пожарные спасли собаку, застрявшую между бетонными стенами
13
Понравилось13
Новости партнёров