72-летний пенсионер выжил после трех суток в джунглях Таиланда

При палящей температуре в 35 °C он залез на дерево, чтобы попытаться найти путь, но внезапно на него обрушился сезонный ливень, поэтому у пожилого мужчины не было другого выбора, кроме как переночевать в джунглях, где обитают смертоносные змеи и медведи.



Невероятно, но голодный пенсионер 3 дня прожил без еды и смог выжить благодаря тому, что использовал кусок травы как соломинку, чтобы пить дождевую воду из луж.



Не получив никаких известий от своего мужа, обеспокоенная 49-летняя жена Тауи Леонард (Tawee Leonard) позвонила в полицию, которая и организовала масштабные поиски мужчины, проходившие в течение последующих 2-х дней.



Только лишь на 3-ий день ​​местный охотник, наконец, нашёл Леонарда. Из джунглей британец вышел небритым, его ноги были покрыты порезами, а рубашка была расстёгнута, кроме того, он где-то потерял свою обувь.