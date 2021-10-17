Пистолет как аргумент: обочечник, которого не пропустили на Мурманском шоссе, достал оружие

Инцидент, который произошел на 21 километре Мурманского шоссе, снял очевидец. Обошлось без стрельбы, а вот чем закончился конфликт, и оказалась ли демонстрация пистолета действенной, к сожалению, не ясно. Кстати, к похожему способу на дорогах уже прибегали. И не всегда конфликт в этих ситуациях заканчивался мирно.

2021-10-17T08:35:33+03:00