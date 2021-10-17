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Пистолет как аргумент: обочечник, которого не пропустили на Мурманском шоссе, достал оружие

Пистолет как аргумент: обочечник, которого не пропустили на Мурманском шоссе, достал оружие (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2021 08:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Мурманское шоссе   Обочечники   авто   видео   дорога   оружие   угроза   
2409
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Торопыга на авто с "красивыми" номерами попытался объехать пробку, но принципиальный водитель "Хонды" с этим был не согласен. В ответ крутыш пригрозил оружием.

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Метки: Мурманское шоссе   Обочечники   авто   видео   дорога   оружие   угроза   
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11  комментариев
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7k
Комменты Галлея. 2 часа назад
Автор, у тебя очень старая инфа. Это на Хонде обочечник, а на Крузаке не пускал его. Но Хонда залезла слева и тогда уже произошло то, что в видео. Запись не сначала. Вот ссылка на видеорегистратор с Крузака:
https://megapolisonline.ru/novoe-video-vneslo-yasnost-v-konflikt-na-murmanke-toropyga-na-kruzake-okazalsya-uchitelem-a-ego-opponent-obochechnikom/https://megapolisonline.ru/novoe-video-vneslo-yasnost-v-konflikt-na-murmanke-toropyga-na-kruzake-okazalsya-uchitelem-a-ego-opponent-obochechnikom/
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1k
Боцман 55 минут назад
ну воот а теперь представьте свободную продажу оружия.....на всех дорогах каждый день бы уже кипели перестрелки.
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10k
Кыся Час назад
Версия с Крузера.
И пистолет он достал в ответ на нож...
Ссылка youtu.be
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Хрюн 2 часа назад
А где наши доблестные «правоохранители»? Оне не хотят «произвести проверку»?
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172
Шурман Хрюн 2 часа назад
Европа , рядом с моим домом район Моленбеек-Брюссель , голыми руками положил 5 ментов , 2 в реанимации еще 3е отказались выходить на работу , через сутки ему приговор пол года в браслетике и все :)))
Ссылка www.youtube.com
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327
Ewgeny Шурман 23 минуты назад
А почему без масок?
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Трусливый петушок на Прадо - пущай спилит мушку на пестике, вафел радужный....
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