Пистолет как аргумент: обочечник, которого не пропустили на Мурманском шоссе, достал оружие

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Торопыга на авто с "красивыми" номерами попытался объехать пробку, но принципиальный водитель "Хонды" с этим был не согласен. В ответ крутыш пригрозил оружием.
Из-за дорожных работ на Мурманском шоссе в районе Разметелево даже днем наблюдается пробка. Не все водители относятся к этому с пониманием. Как всегда хватает тех, кто считает себя самым умным, а потому имеющим право на объезд по обочине.
Инцидент, который произошел на трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти, рядовым не назовешь. Обычно обходится без демонстрации "ствола", но, видимо, хозяин черной Toyota Land Cruiser решил, что пистолет будет самым действенным аргументом и пытаясь вклиниться перед "Хондой" показал ее хозяину оружие.
Инцидент, который произошел на 21 километре Мурманского шоссе, снял очевидец. Обошлось без стрельбы, а вот чем закончился конфликт, и оказалась ли демонстрация пистолета действенной, к сожалению, не ясно.
Кстати, к похожему способу на дорогах уже прибегали. И не всегда конфликт в этих ситуациях заканчивался мирно.
Кстати, к похожему способу на дорогах уже прибегали. И не всегда конфликт в этих ситуациях заканчивался мирно.
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей, как и ожидалось, намерений обочечника не одобрили.
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https://megapolisonline.ru/novoe-video-vneslo-yasnost-v-konflikt-na-murmanke-toropyga-na-kruzake-okazalsya-uchitelem-a-ego-opponent-obochechnikom/https://megapolisonline.ru/novoe-video-vneslo-yasnost-v-konflikt-na-murmanke-toropyga-na-kruzake-okazalsya-uchitelem-a-ego-opponent-obochechnikom/
И пистолет он достал в ответ на нож...