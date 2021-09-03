"BMW до хорошего не доведет!": в Питере полуголый водитель иномарки предался медитации посреди КАД

Автомобиль с мурманскими номерами, рядом с которым стоял мужчина, по данным издания "Фонтанка" ни на ком не зарегистрирован. С 2013 года он числился в розыске по Челябинской области, затем был с него снят.

Что именно выражал странный человек своими действиями, остается лишь догадываться. Конечно, героя ролика можно заподозрить в употреблении чего-то незаконного, но вдруг это не так?