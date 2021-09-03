"BMW до хорошего не доведет!": в Питере полуголый водитель иномарки предался медитации посреди КАД

742
2
1
Мужчину, казалось, не волновало активное движение, сигналящие водители и суета. Молча и спокойно он стоял со спущенными штанами рядом со своим железным "коником" и чего-то ждал.
В Петербурге странный мужчина заблокировал движение по кольцевой, медитируя рядом с авто. Очевидцы перфоманса заметили, как бородатый мужчина с татуировками стоял посреди трассы и предавался размышлениям. На отклики и сигналы водителей человек с отсутствующим взглядом не откликался.
Автомобиль с мурманскими номерами, рядом с которым стоял мужчина, по данным издания "Фонтанка" ни на ком не зарегистрирован. С 2013 года он числился в розыске по Челябинской области, затем был с него снят.
Что именно выражал странный человек своими действиями, остается лишь догадываться. Конечно, героя ролика можно заподозрить в употреблении чего-то незаконного, но вдруг это не так?
Что именно выражал странный человек своими действиями, остается лишь догадываться. Конечно, героя ролика можно заподозрить в употреблении чего-то незаконного, но вдруг это не так?
Источник:
Ссылки по теме:
- Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса
- Авария дня. Гонщик на BMW столкнулся с Toyota
- Дрифт с огоньком из Петербурга: «гонщик» не смог потушить свой автомобиль
- Самая большая частная коллекция BMW с очень редкими экземплярами, построенными немецкой компанией
- Блогер превратил BMW Z3 в автомобиль Джеймса Бонда с рабочими гаджетами
18
Понравилось18
Новости партнёров