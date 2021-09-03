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"BMW до хорошего не доведет!": в Питере полуголый водитель иномарки предался медитации посреди КАД

"BMW до хорошего не доведет!": в Питере полуголый водитель иномарки предался медитации посреди КАД (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 17:10
Сообщество : Истории из жизни
Метки: BMW   авто   видео   дорога   кад   медитация   питер   санкт-петербург   
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Мужчину, казалось, не волновало активное движение, сигналящие водители и суета. Молча и спокойно он стоял со спущенными штанами рядом со своим железным "коником" и чего-то ждал.

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Метки: BMW   авто   видео   дорога   кад   медитация   питер   санкт-петербург   
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14  комментариев
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19
Трубадур 54 минуты назад

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3k
Юрий Злой Минуту назад
по симптомам похоже на тикток головного мозга
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10k
El Niño 10 минут назад
Да просто он случайно поворотник включил, вот и процессор и подвис!
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29k
a.fey 10 минут назад
Не надо завидовать! Вот, на БМВ намедитировал.
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51k
parallax 12 минут назад
Видать дорога дальняя, проветривает.
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79
Игорь 13 минут назад
Ахаха!!! Автор ролика молодец, тонко юмарнул!!!
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2k
Литоффчег Полчаса назад
Движок перегрелся.
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196
комнатный сибиряк Полчаса назад
Ему чип бракованный вставили , вот и завис
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steveboyer 38 минут назад
В карты проиграл? Выполняет требования террористов : "если ты не снимешь штаны на КАД мы положим Газпром тычок!". Прикольно...
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34k
Alex 41 минуту назад
Хвастается?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
9k
18k
Robin Hood 46 минут назад
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2k
Евгений Кондратьев 50 минут назад
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584
Евген 50 минут назад
Да у него просто БМВ головного мозга, что вы докопались до пациента)
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