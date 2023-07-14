Строящаяся эстакада обрушилась на людей в Бангкоке

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Два человека погибли и 12 пострадали в результате обрушения строящегося автомобильного моста в Бангкоке. Инцидент произошел вечером 10 июля и попал на видео. По данным властей, у эстакады разрушилась балочная системы, после чего вся конструкция рухнула на проезжавшие в этот момент автомобили и мотоциклы.
Строительные работы приостановлены.
Отмечается, что стандарты безопасности строительства в Таиланде низкие, поэтому несчастные случаи являются обычным явлением.
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