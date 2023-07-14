Строящаяся эстакада обрушилась на людей в Бангкоке



Два человека погибли и 12 пострадали в результате обрушения строящегося автомобильного моста в Бангкоке. Инцидент произошел вечером 10 июля и попал на видео. По данным властей, у эстакады разрушилась балочная системы, после чего вся конструкция рухнула на проезжавшие в этот момент автомобили и мотоциклы.