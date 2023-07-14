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Строящаяся эстакада обрушилась на людей в Бангкоке

Строящаяся эстакада обрушилась на людей в Бангкоке

Автор:
14 июля 2023 09:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Бангкок   Видео   авто   дорога   люди   фото   эстакада   
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Два человека погибли и 12 пострадали в результате обрушения строящегося автомобильного моста в Бангкоке. Инцидент произошел вечером 10 июля и попал на видео. По данным властей, у эстакады разрушилась балочная системы, после чего вся конструкция рухнула на проезжавшие в этот момент автомобили и мотоциклы.

Строительные работы приостановлены.

Отмечается, что стандарты безопасности строительства в Таиланде низкие, поэтому несчастные случаи являются обычным явлением.

Источник:

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Метки: Бангкок   Видео   авто   дорога   люди   фото   эстакада   
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5  комментариев
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35k
Опаньки Час назад
Опасный Бангкок
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1k
Igor Grishaev 16 минут назад
Недовложили цемента в бетон, сэкономили.
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38
Илья 18 минут назад
Посмотрел последние 5 постов на фишках. Точно ли фишки сайт хорошего настроения?)
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9k
krivsan Полчаса назад
там же китай строит,они могут и второй крымский мост за сутки сделать,но качество вызывает вопросы???я так понял,что цемент спи,,ли,во время строительства,название хорошего фильма в голову пришло,"Дом из песка и тумана",но это не то
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8k
Компьютер DELL с монитором 39 минут назад
Кто так строит ? )
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