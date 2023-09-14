FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11739 постов • 836 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных стран подорожало в 18 раз

ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных стран подорожало в 18 раз

Автор:
14 сентября 2023 10:00
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Европа   ОСАГО   авто   грузовик   зелёная карта   санкции   страховка   
1619
1
В качестве ответной меры Центральный банк России в 18 раз увеличил коэффициент по ОСАГО для грузовых автомобилей, которые въезжают в Россию из недружественных стран.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Европа   ОСАГО   авто   грузовик   зелёная карта   санкции   страховка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
649
Всем привет! 2 часа назад
Наши нацистские выглядки из Латвии вообще запретили въезд машинам с российскими номерами. Надеюсь на то, что Россия всё же начнёт жестко и многократно отвечать? Многие россияне у нас родились или много лет прожили, у многих здесь могилы предков... В той же Литве тамошние фашики вообще отнимают такие машины в пользу их режима. Отвечать такой безудержной русофобии следует мгновенно, больно и на долго запоминаемо. Нельзя зло оставлять безнаказанным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
Oleg 16 минут назад
М-да, как поднять бабла? Обвалить курс рубля, задрать ОСАГО, увеличив доход с него, поднимутся цены - опять прекрасно, опять больше налогов. Раньше за каждый такой пздц правительство улетало в отставку сразу, а сейчас - это норма. Всё катится в жопу - за то стабильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Progressor Полчаса назад
Для тех кто воет о "все пропало!" - что у вас пропало? Из недружественных стран и так весь экспорт под запретом, за очень маленьким исключением. Сейчас на жопу сядут из транспортные и логистические компании которые нехило зарабатывали на перевозках, причем необязательно из недружественных стран. С принятым решением, чтобы продавать в РФ, или покупать что-то в РФ, придется подключать российских перевозчиков. Последние ни в гейропе не могли работать, ни тут возить зарубежные грузы не получалось. Теперь будет как в поговорке, Господь велел делиться. Пусть наши водилы зарабатывают, а не плесень из Шпротляндии, Польши и Германии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
turyst Полчаса назад
Ага. ОСАГО для них подорожает, стоимость грузоперевозок увеличится, а платить за это будет конечный потребитель.

Ха-ха. Смешно. Не очень.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
гыыыы 36 минут назад
путин двигал ультиматум а его послали матом.
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
гыыыы Progressor Полчаса назад
я твой мамы гланды е бал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Час назад (изменен)
остаётся только надеяться, что продуманы детали и грузовики будут на границе просто перецеплять прицеп на тягач с местными номерами. Иначе все эти удорожания упадут на плечи простых граждан в виде очередного подорожания товаров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Patiot Smolny 3 секунды назад
..Каких именно товаров?...
_______________________
Можете воспользоваться таможенной статистикой, какие товары из каких стран импортировались.
Германия – станки и технологическое оборудование, фармацевтическая продукция, пластмассы и металлы, инструменты, бытовая техника, пищевые продукты и пр.
Италия – оборудование, продукция химической промышленности, пищевые продукты, изделия из металла, текстиль, обувь и пр.
Франция – бытовая и промышленная химия, станки и аппаратура, продукты питания, пластмассовые и металлические изделия, продукция растительного происхождения и пр.
Польша – промышленное оборудование, продукция химической промышленности, транспорт, продукты питания, мебель, текстиль и пр.
Нидерланды – оборудование для промышленности, фармацевтика и химия, транспортные средства, пищевые продукты, продукция растительного и животного происхождения, инструменты и пр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss 2 часа назад
Не понял... А что возят грузовые машины через границу, если санкции?!... Так они есть или их нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей 2 часа назад
С Платоном проходили уже - допрасходы закладываются в стоимость перевозимого товара.
А получатели товара, спускают его подорожание в розничную цену.
В итоге платит конечный потребитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MС Chungachanga 2 часа назад
А что вы хотели, за русофобию надо платить! И не надо писать, что мы сейчас без их трёхслойной туалетной бумаги все умрём! Не умрём, а за свои санкции они должны заплатить! Пусть народ своим клоунам поставленным из Вашингтона побольше вопросов задаёт! Может наконец то задумаются кого они содержат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Patiot babuby Час назад
Ну и что. Заплатим, не обеднеем. Россия - богатая страна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152k
стас 2 часа назад
ну правильно! в эти игры можно и вдвоём играть..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13275



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата
В Таиланде задержали бойца UFC Хусейна Асхабова и его брата
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у интернет-пользователей
"Ты мужик!": американец не пустил трансгендера в женский туалет и вызвал восхищение у...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Немецкий линейный крейсер на службе Турции. История Yavuz Sultan Selim
Немецкий линейный крейсер на службе Турции. История Yavuz Sultan Selim
Не мисс мира, а даже круче
Не мисс мира, а даже круче
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#Юмор#фото#подборка#интересно#позитив#Россия#шоу бизнес#Разное#полиция
#автомир#Прикол#ДТП#интересное#авто аварии#люди#Москва#новости#Спасение#маразм
#машина#в мире#животные#аварии#Автовсячина#дети#знаменитости#улыбнуло#Девушка#Англия
Не мисс мира, а даже круче Не мисс мира, а даже круче Красивый рестомод MGB GT 1979 года из запчастей с "помойки" Красивый рестомод MGB GT 1979 года из запчастей с "помойки" Toyota готовит новую версию старого Land Cruiser 70 Toyota готовит новую версию старого Land Cruiser 70 Специальный кунг превращающий Amarok в дом на колёсах Специальный кунг превращающий Amarok в дом на колёсах Электрический Hummer превратили в дом на колёсах с мощной солнечной батареей Электрический Hummer превратили в дом на колёсах с мощной солнечной батареей Мотоцикл, на котором можно ездить и готовить пиццу одновременно Мотоцикл, на котором можно ездить и готовить пиццу одновременно

На что жалуетесь?

Вернуться