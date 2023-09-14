ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных стран подорожало в 18 раз

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В качестве ответной меры Центральный банк России в 18 раз увеличил коэффициент по ОСАГО для грузовых автомобилей, которые въезжают в Россию из недружественных стран.
Ранее его предлагали поднять до 12,5, но увеличили до 30 с прежнего значения 1,7.
Если коэффициент по ОСАГО для грузовых автомобилей был увеличен в 18 раз, то для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов, которые принадлежат физическим лицам из недружественных стран, коэффициент остался неизменным.
ЦБ, объясняя решение повысить тарифы, отмечал, что оно в том числе станет ответом на отказ недружественных государств принимать российские сертификаты «Зеленой карты». Они перестали действовать в Евросоюзе и Швейцарии с 1 июня. С этого же дня в России больше не работают страховки, выданные в странах Европы.
Как отмечал Российский союз автостраховщиков, теперь для въезда в ЕС, Швейцарию и Великобританию водителям нужно получить на пунктах пропуска полис приграничного страхования. Для поездок по территории России на автомобилях, зарегистрированных в этих странах, нужно приобрести российский полис ОСАГО.
Если коэффициент по ОСАГО для грузовых автомобилей был увеличен в 18 раз, то для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов, которые принадлежат физическим лицам из недружественных стран, коэффициент остался неизменным.
ЦБ, объясняя решение повысить тарифы, отмечал, что оно в том числе станет ответом на отказ недружественных государств принимать российские сертификаты «Зеленой карты». Они перестали действовать в Евросоюзе и Швейцарии с 1 июня. С этого же дня в России больше не работают страховки, выданные в странах Европы.
Как отмечал Российский союз автостраховщиков, теперь для въезда в ЕС, Швейцарию и Великобританию водителям нужно получить на пунктах пропуска полис приграничного страхования. Для поездок по территории России на автомобилях, зарегистрированных в этих странах, нужно приобрести российский полис ОСАГО.
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Ха-ха. Смешно. Не очень.
путин доллару грозил а в итоге рубль добил
пенсионерам отомстил ...
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Можете воспользоваться таможенной статистикой, какие товары из каких стран импортировались.
Германия – станки и технологическое оборудование, фармацевтическая продукция, пластмассы и металлы, инструменты, бытовая техника, пищевые продукты и пр.
Италия – оборудование, продукция химической промышленности, пищевые продукты, изделия из металла, текстиль, обувь и пр.
Франция – бытовая и промышленная химия, станки и аппаратура, продукты питания, пластмассовые и металлические изделия, продукция растительного происхождения и пр.
Польша – промышленное оборудование, продукция химической промышленности, транспорт, продукты питания, мебель, текстиль и пр.
Нидерланды – оборудование для промышленности, фармацевтика и химия, транспортные средства, пищевые продукты, продукция растительного и животного происхождения, инструменты и пр.
А получатели товара, спускают его подорожание в розничную цену.
В итоге платит конечный потребитель.
Учитывая что из ЕС в основном на Казахстан и прочую Ср.Азию транзит .