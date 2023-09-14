ОСАГО для грузовых автомобилей из недружественных стран подорожало в 18 раз

Ранее его предлагали поднять до 12,5, но увеличили до 30 с прежнего значения 1,7.



Если коэффициент по ОСАГО для грузовых автомобилей был увеличен в 18 раз, то для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов, которые принадлежат физическим лицам из недружественных стран, коэффициент остался неизменным.



ЦБ, объясняя решение повысить тарифы, отмечал, что оно в том числе станет ответом на отказ недружественных государств принимать российские сертификаты «Зеленой карты». Они перестали действовать в Евросоюзе и Швейцарии с 1 июня. С этого же дня в России больше не работают страховки, выданные в странах Европы.



Как отмечал Российский союз автостраховщиков, теперь для въезда в ЕС, Швейцарию и Великобританию водителям нужно получить на пунктах пропуска полис приграничного страхования. Для поездок по территории России на автомобилях, зарегистрированных в этих странах, нужно приобрести российский полис ОСАГО.