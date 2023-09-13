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Красивый рестомод MGB GT 1979 года из запчастей с "помойки"

Красивый рестомод MGB GT 1979 года из запчастей с "помойки"

Автор:
13 сентября 2023 14:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   МГБ   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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Рестомод, построенный на базе MGB GT 1979 года, стал победителем британского конкурса Hot Wheels Legends Tour. Автомобиль собран из самых разных деталей, в том числе едва не отправившихся на свалку. Машина авторства Майкла Уоллхеда будет представлять Великобританию в глобальном финале, который пройдёт в первой половине ноября.
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Метки: Автовсячина   МГБ   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   
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