Красивый рестомод MGB GT 1979 года из запчастей с "помойки"

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Рестомод, построенный на базе MGB GT 1979 года, стал победителем британского конкурса Hot Wheels Legends Tour. Автомобиль собран из самых разных деталей, в том числе едва не отправившихся на свалку. Машина авторства Майкла Уоллхеда будет представлять Великобританию в глобальном финале, который пройдёт в первой половине ноября.
MGB GT оснащён двигателем V6 от Jaguar. Кардан автор проекта подобрал от Range Rover, подвеску — от Reliant Scimitar, тормоза — от Nissan Silvia S14. Дроссельные заслонки и вовсе взяты от мотоцикла Triumph.
Ещё экзотичнее выглядит салон. Отделка сидений представляет собой фрагменты старых джинсов. Бардачок составлен из номерных знаков, подлежащих утилизации. Но самое интересное, что весь этот странный микс бывших в употреблении узлов и деталей способен набрать 60 миль/ч (97 км/ч) за 4,2 секунды.
MGB GT среди 274 участников сначала вошёл в шорт-лист из 10 финалистов, а затем был выбран победителем. Теперь машина постарается выиграть глобальный финал Hot Wheels Legends Tour 11 ноября. Автомобиль-победитель будет увековечен в масштабе 1:64 и пойдёт в серию игрушек Hot Wheels.
Ещё экзотичнее выглядит салон. Отделка сидений представляет собой фрагменты старых джинсов. Бардачок составлен из номерных знаков, подлежащих утилизации. Но самое интересное, что весь этот странный микс бывших в употреблении узлов и деталей способен набрать 60 миль/ч (97 км/ч) за 4,2 секунды.
MGB GT среди 274 участников сначала вошёл в шорт-лист из 10 финалистов, а затем был выбран победителем. Теперь машина постарается выиграть глобальный финал Hot Wheels Legends Tour 11 ноября. Автомобиль-победитель будет увековечен в масштабе 1:64 и пойдёт в серию игрушек Hot Wheels.
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Метки: Автовсячина МГБ авто автомир автомобили машина рестмод
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