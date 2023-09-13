Красивый рестомод MGB GT 1979 года из запчастей с "помойки"

MGB GT оснащён двигателем V6 от Jaguar. Кардан автор проекта подобрал от Range Rover, подвеску — от Reliant Scimitar, тормоза — от Nissan Silvia S14. Дроссельные заслонки и вовсе взяты от мотоцикла Triumph.



Ещё экзотичнее выглядит салон. Отделка сидений представляет собой фрагменты старых джинсов. Бардачок составлен из номерных знаков, подлежащих утилизации. Но самое интересное, что весь этот странный микс бывших в употреблении узлов и деталей способен набрать 60 миль/ч (97 км/ч) за 4,2 секунды.



MGB GT среди 274 участников сначала вошёл в шорт-лист из 10 финалистов, а затем был выбран победителем. Теперь машина постарается выиграть глобальный финал Hot Wheels Legends Tour 11 ноября. Автомобиль-победитель будет увековечен в масштабе 1:64 и пойдёт в серию игрушек Hot Wheels.