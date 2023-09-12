Специальный кунг превращающий Amarok в дом на колёсах

В качестве основы для проекта выбран Amarok в дорогой модификации PanAmericana. Кузов пикапа укрыли специально спроектированным кунгом, боковые стороны которого превращены в плоские ящики для оборудования. К примеру, в одном из них размещены крепления для посуды и откидной столик.



Сам багажник также занят ёмкостями для хранения, которые выдвигаются при помощи специальных рельсов. Здесь же смонтирован блок походной кухни.



Крыша пикапа получила экспедиционный багажник, который служит базой для большой палатки. Кроме того, здесь же смонтирован раскладной тент, который раскрывается на 270 градусов вокруг кормы пикапа. Расширенные внедорожные возможности кемперу обеспечивают увеличенный за счёт лифт-комплекта от Delta 4x4 дорожный просвет и крупные грязевые покрышки.



Volkswagen Amarok нового поколения выпускают на заводе Ford в Южной Африке вместе с соплатформенным Ford Ranger, от которого он отличается собственным дизайном кузова и интерьера. При этом моторную гамму оба пикапа разделяют: для Amarok предложен широкий набор бензиновых и дизельных двигателей.