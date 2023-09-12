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Специальный кунг превращающий Amarok в дом на колёсах

Специальный кунг превращающий Amarok в дом на колёсах

Автор:
12 сентября 2023 13:32
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   дом на колёсах   кунг   машина   пикап   
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Volkswagen вместе с немецким ателье Genesis Import разработала внедорожный дом на колёсах, который базируется на пикапе Amarok нового поколения.
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Метки: Volkswagen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   дом на колёсах   кунг   машина   пикап   
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2  комментария
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BuG Час назад
Таких кунгов туева хуча на рынке.
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Абвгд Еёжзиклмн 8 минут назад
Это точно не для просторов СНГ. Там, в тихих улочках Явропы, может и сойдет. А у нас, один не сильный порыв ветра, и от этого домика останутся только фотографии. Никогда не понимал такие хилые изобретения.
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