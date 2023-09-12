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Кроссоверы Audi Q8 и SQ8 получили рестайлинг

Кроссоверы Audi Q8 и SQ8 получили рестайлинг

Автор:
12 сентября 2023 11:42
Сообщество : Автомир
Метки: Audi   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   рестайлинг   
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Audi обнародовала детали рестайлинга вседорожников Q8 и SQ8. Перемены, по большому счёту, лишь косметические, а главное изменение по технике — высокотехнологичная оптика, за которую придётся доплатить. Приём заказов на новинки в странах Европы уже открыт.
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Метки: Audi   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   рестайлинг   
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1  комментарий
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Carex Час назад
Если нет денег на RS.
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