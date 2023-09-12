Кроссоверы Audi Q8 и SQ8 получили рестайлинг

Для кроссоверов разработали новую решётку радиатора с альтернативным наполнением для каждой из модификаций и изменили пластику переднего бампера. Базовая версия Audi Q8 отличается обилием чёрного декора, а хромированные вставки доступны вместе с пакетом S-line. Предлагается несколько вариантов дизайна колёсных дисков, которые теперь начинаются с 20 дюймов, и пара новых цветов кузова.



Светодиодная оптика входит в стандартную комплектацию кроссовера, дорогие версии оснащаются матричным светом, а за отдельные деньги Audi Q8 укомплектуют новейшими фарами с лазерными технологиями — лазерно-люминофорный дальний свет сможет включаться автоматически, но только на скорости выше 70 км/ч. Ходовые огни оптики состоят из нескольких сегментов и загораются раздельно: у водителя Audi Q8 появится выбор из четырёх конфигураций «световой подписи».



Задние фонари получат такую же возможность, при этом выполнены они на базе органических светодиодов. На Audi Q8 переехала интересная технология, уже применённая на некоторых других моделях: фонари будут включаться сами, если к автомобилю сзади на дистанцию менее двух метров приближается другой транспорт. Предполагается, что это снизит количество аварий.



Интерьер освежили за счёт иных вариантов отделки кожей и деревом. Доработаны возможности медиасистемы — теперь она позволяет загружать некоторые сторонние приложения.



Моторная гамма не изменилась. Стандартный Q8 можно укомплектовать 340-сильным бензиновым мотором либо одним из двух дизелей, развивающих 231 и 286 л. с. Audi SQ8 сохранил свой 4-литровый V8, который обеспечивает 507 л. с. и 770 Нм и разгоняет вседорожник до 100 км/ч за 4.1 секунды.



Скромное обновление одной из флагманских моделей может быть обусловлено усилиями Audi по разработке электрических новинок. К примеру, в ближайшем будущем на рынок должен выйти Audi Q6 e-tron, который базируется на инновационной платформе, разработанной вместе с Porsche. Проехать без подзарядки он сможет, как ожидается, до 600 км.