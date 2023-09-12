Редкий спортивный Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series почти без пробега выставят на аукционе

Версия Black Series считается самой мощной и экстремальной интерпретацией Mercedes-Benz SL этих лет. От исходного SL 65 AMG она отличалась, к примеру, почти полностью переработанными кузовными панелями — ради экономии веса их заменили аналогами из армированного пластика. Суперкар получил фиксированную крышу, расширенные колёсные арки и развитый спойлер.



Black Series сохранила штатный шестилитровый V12, но мотор серьёзно модифицировали. В частности, он получил новую систему наддува с увеличенным интеркулером и другой блок управления. Двигатель развивает 670 л.с. и 1000 Нм и работает с пятиступенчатым «автоматом». По расчётам разработчиков, до 100 км/ч SL 65 AMG Black Series был способен ускориться всего за 3,8 секунды.



Именно у этого экземпляра было всего два владельца. Первый приобрёл его сразу после постройки и увёз в Кувейт, а в Великобританию суперкар перевезли лишь в 2019 году. Утверждается, что, несмотря на скромный пробег, купе регулярно обслуживалось у официальных дилеров Mercedes-Benz.