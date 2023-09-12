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Редкий спортивный Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series почти без пробега выставят на аукционе

Редкий спортивный Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series почти без пробега выставят на аукционе

Автор:
12 сентября 2023 13:06
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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На аукционе RM Sotheby’s, который пройдёт в начале ноября в Лондоне, выставят на торги суперкар Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series. Автомобиль примечателен не только тем, что это одно из 350 когда-либо собранных купе, но и своим пробегом. С момента сборки в 2009 году он проехал всего 1343 километра. Выручить за суперкар рассчитывают до 325 тысяч фунтов или 405 тысяч долларов.
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Метки: AMG   Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   
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