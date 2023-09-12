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Электрический Hummer превратили в дом на колёсах с мощной солнечной батареей

Электрический Hummer превратили в дом на колёсах с мощной солнечной батареей

Автор:
12 сентября 2023 16:04
Сообщество : Автомир
Метки: Hummer   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дом на колёсах   кемпер   машина   электромобиль   
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Концерн General Motors и специализирующаяся на машинах для оверлендинга фирма EarthCruiser представили автодом на базе пикапа GMC Hummer EV. Заказать такую переделку можно будет в 2024 году. Хотя производитель электромобиля официально поддерживает проект, заводская гарантия на кемперы распространяться не будет.
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Метки: Hummer   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   дом на колёсах   кемпер   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
И стоимость его будет сравнима с небольшой гостиницей 5 звезд.
Где есть все возможные удобства.
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