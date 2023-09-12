Электрический Hummer превратили в дом на колёсах с мощной солнечной батареей

Изготовленный из углепластика жилой модуль с подъёмной крышей интегрируется в шасси пикапа. Внутри имеются полноразмерная кровать, кухонный модуль, водонагреватель, туалет, розетки на 120 и 12 вольт, семидюймовая сенсорная панель управления. Душ можно организовать и под крышей, и на свежем воздухе.



Снаружи новой надстройки с двух сторон расположены запираемые отсеки для туристического снаряжения. На крыше установлена 605-ваттная солнечная панель, от которой заряжается 12-вольтовая литий-ионная батарея на 6 киловатт-часов.



Разработчики говорят, что с её помощью можно питать бытовые приборы, включая холодильник, примерно неделю — то есть заряд блока аккумуляторов самого электромобиля расходоваться не будет.