Электрический Hummer превратили в дом на колёсах с мощной солнечной батареей

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Концерн General Motors и специализирующаяся на машинах для оверлендинга фирма EarthCruiser представили автодом на базе пикапа GMC Hummer EV. Заказать такую переделку можно будет в 2024 году. Хотя производитель электромобиля официально поддерживает проект, заводская гарантия на кемперы распространяться не будет.
Изготовленный из углепластика жилой модуль с подъёмной крышей интегрируется в шасси пикапа. Внутри имеются полноразмерная кровать, кухонный модуль, водонагреватель, туалет, розетки на 120 и 12 вольт, семидюймовая сенсорная панель управления. Душ можно организовать и под крышей, и на свежем воздухе.
Снаружи новой надстройки с двух сторон расположены запираемые отсеки для туристического снаряжения. На крыше установлена 605-ваттная солнечная панель, от которой заряжается 12-вольтовая литий-ионная батарея на 6 киловатт-часов.
Разработчики говорят, что с её помощью можно питать бытовые приборы, включая холодильник, примерно неделю — то есть заряд блока аккумуляторов самого электромобиля расходоваться не будет.
Снаружи новой надстройки с двух сторон расположены запираемые отсеки для туристического снаряжения. На крыше установлена 605-ваттная солнечная панель, от которой заряжается 12-вольтовая литий-ионная батарея на 6 киловатт-часов.
Разработчики говорят, что с её помощью можно питать бытовые приборы, включая холодильник, примерно неделю — то есть заряд блока аккумуляторов самого электромобиля расходоваться не будет.
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