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Появились первые фотографии нового тягача ГАЗ Валдай 45

Появились первые фотографии нового тягача ГАЗ Валдай 45

Автор:
13 сентября 2023 15:51
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГАЗ   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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В сети появились фотографии нового магистрального тягача «Валдай 45» от компании ГАЗ. Он призван составить конкуренцию грузовикам КАМАЗ К5. Тягач является фактически копией китайского Foton EST1846.

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Метки: Автовсячина   ГАЗ   Китай   Россия   авто   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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14  комментариев
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1k
Rom Час назад
Главное, что является КОПИЕЙ китайского... Дальше можно не читать.
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5k
HexUS 12 минут назад
Еще один "Москвич"))
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83
Собака У Попа HexUS 10 минут назад
Только очень большой.
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76k
Viktor Полчаса назад
А чё у него запаска на седле?

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83
Собака У Попа Час назад
То есть это по факту - это крупноузловая сборка из китайских запчастей. Один вопрос - шилдик ГАЗовский будет или китайский? На картинке китайский, вроде как.
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83
Собака У Попа Macht Полчаса назад
Вроде у ГАЗа другой был. Ну да ладно. Поменяли и хорошо.
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83
Собака У Попа Macht 11 минут назад
Спасибо за инфу. Не знал.
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5k
Дмитрий ! Час назад
Называйте вещи своими именами: газ-х.у.я.з, ваз-х.у.я.з, масквич-х.у.и.ч., солерс-х.у.е.л.е.р.с., двигатели ямз-х.у.е.м.з. и т.д. Говнокорыта по цене чугунного моста.
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