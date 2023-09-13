Появились первые фотографии нового тягача ГАЗ Валдай 45

На уходящей неделе в рамках выставки Comtrans был официально представлен абсолютно новый седельный тягач ГАЗ «Валдай 45» 2024 года. Появление данной машины в линейке горьковского автозавода стало неожиданностью, так как предприятие всегда специализировалось на выпуске более компактных транспортных средств. Но после все встало на свои места. Дело в том, что за производство отечественной модели будет отвечать компания «Нижегородские грузовые автомобили».



При этом отдельно стоит отметить, что эта модель лишь формально является новой. В основе GAZ «Valdai 45» 2024 года лежит китайский грузовой автомобиль Foton EST1846. Отечественная модель полностью скопирована с него. Машина станет флагманом в новом семействе. Она представляет собой 2-осный седельный тягач, главная область эксплуатации которого – это магистральные перевозки. К слову, индекс «45» в названии транспортного средства обозначает полную массу автопоезда. В движение грузовик приводится с помощью 470-сильного двигателя объемом 11,8 литра. С ним в тандеме работает роботизированная КПП на 12 скоростей. Кроме того, автомобиль укомплектован задней пневматической подвеской



На всех колесах нового ГАЗ «Валдай 45» 2024 года установлены дисковые тормозные механизмы. Кабина грузового автомобиля по своему исполнению очень сильно напоминает модуль, который ставится на Mercedes-Benz Actros. В салоне седельного тягача располагается пара спальных мест. Кроме того, в кабине практически ровный пол. Внутренняя высота новинки достигла отметки в 190 см. Таким образом, можно сделать вывод, что это транспортное средство является прямым конкурентом флагманской серии тягачей КамАЗ К5. Также отметим, что новинка оптимизирована под полуприцепы европейского типа. Выпуск машины наладят на мощностях в Нижнем Новгороде уже в будущем году крупноузловым методом. В будущем на нижегородском предприятии будут производить сварку и окраску кабин. А уже в 2025 году планируется ставить на автомобиль отечественный двигатель от ЯМЗ и собственную КПП.