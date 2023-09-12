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Мотоцикл, на котором можно ездить и готовить пиццу одновременно

Мотоцикл, на котором можно ездить и готовить пиццу одновременно

Автор:
12 сентября 2023 14:08
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   пицца   самоделка   
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Британский блогер-самоделкин Колин Фёрз опубликовал отчёт о новом творении - мотоцикле Suzuki, предназначенном для доставки пиццы. При этом готовить еду на нём можно прямо во время движения благодаря встроенной печке. Таким образом, пицца попадает к заказчику максимально свежей.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   пицца   самоделка   
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