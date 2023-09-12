Мотоцикл, на котором можно ездить и готовить пиццу одновременно

Газовая печь, спроектированная блогером, представляет собой две сферы, помещённые одна внутрь другой: воздушная прослойка служит термоизолятором и должна уберечь водителя мотоцикла от ожогов.



Работает она на газе: баллоны спрятаны внутрь обшитого досками трубчатого каркаса, который одновременно служит удлинителем колёсной базы мотоцикла. За счёт этого же удалось получить пространство для «сборки» самой пиццы: этим занимается повар, сидящий на заднем сиденье.



Первые тесты показали, что готовить пиццу на ходу не так уж и просто: Колин рассыпал ингредиенты и терял тесто, а тот экземпляр, который всё же удалось приготовить, оказался странной формы. Дело пошло на лад после того, как сам Колин сел за руль, а заднее место занял профессионал из соседней пиццерии.



В итоге выяснилось, что конструкция получилась достаточно функциональной, если во время готовки не превышать скорость примерно 50 км/ч. Тем не менее Колин Фёрз считает, что мотоцикл, названный им Pizza Dough-Moto, можно улучшить: тяжесть печи и длинная колёсная база затрудняют маневрирование.