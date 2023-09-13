Toyota готовит новую версию старого Land Cruiser 70

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Компания Toyota готовит особое исполнение внедорожника Land Cruiser 70, недавно пережившего обновление. Судя по фотографиям, опубликованным Kurdistan Automotive Blog, основным новшеством станет трёхдверная модификация внедорожника, ранее в обновлённом семействе не фигурировавшая. Предназначена такая «семидесятка» для рынка Ближнего Востока, где модель пользуется большим спросом.
На то, где именно будет продаваться новинка, указывает название особой версии — Gulf Edition. При этом чем именно будет отличаться этот вариант исполнения, пока не уточняется.
Фотографии сделаны, как утверждается, на территории завода Йошивара в Японии, где выпускается Toyota Land Cruiser. Запечатлены на них как трёх-, так и пятидверное исполнение Land Cruiser 70.
По предварительным данным, для ближневосточной версии внедорожника сохранят известный по дорестайлинговым версиям бензиновый V6 мощностью чуть более 230 л.с. в сочетании с автоматической коробкой. У обновлённого Toyota Land Cruiser 70 имеются и другие двигатели: к примеру, в одном из исполнений для рынка Австралии внедорожник комплектуется 4,5-литровым дизельным V8 на 205 л.с.
Обновлённый Toyota Land Cruiser 70 был представлен в начале августа. Основной доработкой внедорожного ветерана стал современный четырёхцилиндровый дизель объёмом 2,8 литра, развивающий 204 л.с. и 500 Нм. Кроме того, «семидесятке» модернизировали внешность и интерьер.
Фотографии сделаны, как утверждается, на территории завода Йошивара в Японии, где выпускается Toyota Land Cruiser. Запечатлены на них как трёх-, так и пятидверное исполнение Land Cruiser 70.
По предварительным данным, для ближневосточной версии внедорожника сохранят известный по дорестайлинговым версиям бензиновый V6 мощностью чуть более 230 л.с. в сочетании с автоматической коробкой. У обновлённого Toyota Land Cruiser 70 имеются и другие двигатели: к примеру, в одном из исполнений для рынка Австралии внедорожник комплектуется 4,5-литровым дизельным V8 на 205 л.с.
Обновлённый Toyota Land Cruiser 70 был представлен в начале августа. Основной доработкой внедорожного ветерана стал современный четырёхцилиндровый дизель объёмом 2,8 литра, развивающий 204 л.с. и 500 Нм. Кроме того, «семидесятке» модернизировали внешность и интерьер.
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