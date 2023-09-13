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Toyota готовит новую версию старого Land Cruiser 70

Toyota готовит новую версию старого Land Cruiser 70

Автор:
13 сентября 2023 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser   Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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Компания Toyota готовит особое исполнение внедорожника Land Cruiser 70, недавно пережившего обновление. Судя по фотографиям, опубликованным Kurdistan Automotive Blog, основным новшеством станет трёхдверная модификация внедорожника, ранее в обновлённом семействе не фигурировавшая. Предназначена такая «семидесятка» для рынка Ближнего Востока, где модель пользуется большим спросом.

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Метки: Land Cruiser   Toyota   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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6  комментариев
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10k
kirpal 2 часа назад
О, видать сисадмины тоётовские место сделали на дисках :D
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котегRUS 2 часа назад
17 лет езжу на 78-х прадиках и горя не знаю!
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Добрый Бабайка

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