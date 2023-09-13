Toyota готовит новую версию старого Land Cruiser 70

На то, где именно будет продаваться новинка, указывает название особой версии — Gulf Edition. При этом чем именно будет отличаться этот вариант исполнения, пока не уточняется.



Фотографии сделаны, как утверждается, на территории завода Йошивара в Японии, где выпускается Toyota Land Cruiser. Запечатлены на них как трёх-, так и пятидверное исполнение Land Cruiser 70.



По предварительным данным, для ближневосточной версии внедорожника сохранят известный по дорестайлинговым версиям бензиновый V6 мощностью чуть более 230 л.с. в сочетании с автоматической коробкой. У обновлённого Toyota Land Cruiser 70 имеются и другие двигатели: к примеру, в одном из исполнений для рынка Австралии внедорожник комплектуется 4,5-литровым дизельным V8 на 205 л.с.



Обновлённый Toyota Land Cruiser 70 был представлен в начале августа. Основной доработкой внедорожного ветерана стал современный четырёхцилиндровый дизель объёмом 2,8 литра, развивающий 204 л.с. и 500 Нм. Кроме того, «семидесятке» модернизировали внешность и интерьер.