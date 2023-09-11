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Во дворе жилого дома 5-летняя девочка попала под колёса автомобиля

Во дворе жилого дома 5-летняя девочка попала под колёса автомобиля

Автор:
11 сентября 2023 15:13
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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В Бугульме 10 сентября в районе двух часов дня возле дома №21 по улице Гафиатуллина 5-летняя девочка резко выбежала на дорогу и попала под колёса автомобиля Хюндай Матрикс. Она получила телесные повреждения и была доставлена в местную ЦРБ.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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29  комментариев
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20k
Александр 55 минут назад
Не спроста ввели ограничение скорости в 5 кмч. в жилых районах. потому что может выбежать ребенок
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7k
Alexander 14 минут назад
"никого не жалко, никого"
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6k
Наталья Полчаса назад
и водитель хорош, и мамаша. Каждый раз говорю сыну когда он выходит из машины, хотя ему уже почти 8, стоишь пока я не разрешу идти. Предосторожность лишней возле проезжей части не бывает
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694
solosolovov 56 минут назад
Скорость явно выше 20 км/ч.
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60k
pynh Час назад
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872
Олеся К Час назад
классс ! прям молодец!
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