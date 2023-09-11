Во дворе жилого дома 5-летняя девочка попала под колёса автомобиля

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В Бугульме 10 сентября в районе двух часов дня возле дома №21 по улице Гафиатуллина 5-летняя девочка резко выбежала на дорогу и попала под колёса автомобиля Хюндай Матрикс. Она получила телесные повреждения и была доставлена в местную ЦРБ.
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