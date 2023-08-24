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МКАД. Не устоять даже на обочине

МКАД. Не устоять даже на обочине

Автор:
24 августа 2023 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Этой ночью на внешней стороне МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе водитель грузового автомобиля въехал в стоящий на обочине фургон. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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14  комментариев
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34k
Андрей Иванов 2 часа назад
Да эти насыпняки вообще поголовно отмороженные. И набирают с перегрузом и идут с превышением, да ещё в левом ряду. Такое впечатление, что сохраняются перед поездкой
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4k
Ухалус Посовиномус 22 минуты назад
При аварии съезжайте на обочину, говорили они...
Там безопасно, говорили они...
Я так чую., единственный способ себя обезопасить при поломке или дтп на мкаде, это выкатить АГС и разнести с десяток идущих следом машин, чтоб завал сформировался, у или хотя бы чтоб слепые бибизяны влетали уже в горящие обломки, а не в тебя
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428
Человек Наблюдающий 36 минут назад
как это возможно? Светлая дорога, как не увидеть ? Правда обочины я особо не увидел.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 50 минут назад
Водитель в телефоне седел ....100%
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7k
vasilykopkov 51 минуту назад
Где там обочина? Он в правом ряду стоял, разметку смотрим.
Похоже это начало кармана перед поворотом.
Большегруз слепошарый, небось не первый рейс едет, привык здесь перестраиваться, а тут нежданчик...
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2k
Duke_kir 59 минут назад
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1k
liveevil 2 часа назад
"информация о пострадавших уточняются"
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Водитель фургона от такого удара врядли выжил, также как и водитель большегруза
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428
Человек Наблюдающий liveevil Полчаса назад
Большегруз по любому отделался легким испугом.
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23k
hebpat 2 часа назад
может уснул?
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220
Илья 2 часа назад
Очередной водитель большегруза с отсутствием мозга.
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76k
Viktor 2 часа назад
Баю-бай?
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47
RingoStar2 Viktor 2 часа назад
дорога смерти
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