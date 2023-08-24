МКАД. Не устоять даже на обочине

1875
1
1
Этой ночью на внешней стороне МКАД в районе развязки с Ярославским шоссе водитель грузового автомобиля въехал в стоящий на обочине фургон. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт
- Классическое ДТП, хотя манёвр читался заранее
- Был мотоциклист и не стало
- Оба решили искать "счастье" на обочине
- Инфаркт у водителя фуры привёл к серьёзному ДТП
Метки: Видео ДТП МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
Там безопасно, говорили они...
Я так чую., единственный способ себя обезопасить при поломке или дтп на мкаде, это выкатить АГС и разнести с десяток идущих следом машин, чтоб завал сформировался, у или хотя бы чтоб слепые бибизяны влетали уже в горящие обломки, а не в тебя
Похоже это начало кармана перед поворотом.
Большегруз слепошарый, небось не первый рейс едет, привык здесь перестраиваться, а тут нежданчик...
----------------------------------------------------
Водитель фургона от такого удара врядли выжил, также как и водитель большегруза