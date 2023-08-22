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Немного об аквапланировании

Немного об аквапланировании

Автор:
22 августа 2023 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   аквапланирование   машина   
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Лето, к сожалению, заканчивается и наступает пора дождей. Наглядный пример того, как ездить не стоит. Со слов автора видео - это его первое ДТП. Видео из Сургута.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   аквапланирование   машина   
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10  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Как же это обидно, когда "крутые гонщики" отравляют жизнь дисциплинированным адекватным водителям.
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62k
hpgjzsorqzo4 Полчаса назад
Скорость не соответствует погоде, и видимо резине. Прокладка ошиблась .
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Прям по классике его развернуло. Я не знаю, в автошколах сейчас ничему не учат что ли? Увидел лужу - снижай скорость.
Нам про аквапланирование препод в вдалбливал конкретно. Был 1996 год, но помню как сейчас. Объяснил как и почему это происходит, а также рассказал почему на мокрую обочину нельзя на скорости въезжать одним боком и т.п.
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1k
Николай 37 минут назад
Я как-то словил аквапланирование... Мне конечно не стоило ехать 160 и заезжать в выпиленный кусок асфальта где была лужа. Ну, когда целую полосу выпиливают чтоб перекласть асфальт, но тут смысл в другом.
Водой проломало подкрылки и мотор всосал воды)))) Гидроудар)
А так то вырулил, ESP наверное помогло.
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10k
Алексей Час назад
У Аккорда стоит ESP система,когда его крутить начинает он сам выравнивается и трещит ABS.yj я ничего не услышал
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160
Илья 2 часа назад
Дело было не в аквапланировании , просто за рулем сидел идиот.
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470
Человек Разумный 2 часа назад
Не работает голова - работают ноги ... Если машину купил, а ехать не купил - будет теперь работать на ремонт.
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