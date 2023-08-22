Немного об аквапланировании

Лето, к сожалению, заканчивается и наступает пора дождей. Наглядный пример того, как ездить не стоит. Со слов автора видео - это его первое ДТП. Видео из Сургута.

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Лето, к сожалению, заканчивается и наступает пора дождей. Наглядный пример того, как ездить не стоит. Со слов автора видео - это его первое ДТП. Видео из Сургута. 2023-08-22T11:40:01+03:00

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