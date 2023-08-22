Немного об аквапланировании

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Лето, к сожалению, заканчивается и наступает пора дождей. Наглядный пример того, как ездить не стоит. Со слов автора видео - это его первое ДТП. Видео из Сургута.
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Нам про аквапланирование препод в вдалбливал конкретно. Был 1996 год, но помню как сейчас. Объяснил как и почему это происходит, а также рассказал почему на мокрую обочину нельзя на скорости въезжать одним боком и т.п.
Водой проломало подкрылки и мотор всосал воды)))) Гидроудар)
А так то вырулил, ESP наверное помогло.
Работу ЕСП не слышно т.к. она не блокирует колеса до срабатывания АБС. Не наю как на аккорде, но ни на одной своей машине я работу ЕСП не слышал.
И система курсовой устойчивости отлично понимает именно боковые скольжения, которые и являются её главной задачей. То есть она и призвана сохранить курсовую устойчивость, когда начинает сносить перед или зад, или одновременно оба (вращение вокруг оси). Для этого есть датчик (обычно посредине машины), который и отслеживает смещение автомобиля.
Если не слышно работы системы курсовой устойчивости, то значит, что она просто не работает, либо отсутствует.
И еще один момент - "ленивое вращение рулём". Система курсовой устойчивости эффективно работает именно в этом случае - когда водитель не лихорадочно крутит руль, а плавно, показывая системе желаемое направление движения. Исходя из положения передних колес, вращения всех колес, датчика смещения корпуса, система курсовой устойчивости выбирает, какие колёса нужно притормозить, чтобы выровнять автомобиль. Главное - не мешать системе, плавно крутить руль и не жать на тормоза и акселератор. Машина даже на очень скользкой дороге при этом достаточно быстро выравнивается, независимо от переднего привода, заднего привода или полного привода. Так как система может управлять каждым колесом в отдельности, она выравнивает автомобиль значительно эффективнее, чем даже профессиональный водитель, который может управлять только одновременно торможением всех колёс.