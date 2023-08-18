В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт

17 августа на подлете к аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии на дорогу рухнул частный реактивный бизнес-джет Beechcraft Premier I. Погибли 10 человек - все члены экипажа и пассажиры в количестве 8 человек, а также двое водителей легковушки и мотоцикла.

0 Самолёт взлетел с Лангкави – архипелага в Малаккском проливе. Местные СМИ сообщают, что на борту находился высокопоставленный пассажир - член законодательного собрания штата Паханг 54-летний Джохари Харун.



Во время полёта никаких экстренных сообщений от экипажа не поступало.

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17 августа на подлете к аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии на дорогу рухнул частный реактивный бизнес-джет Beechcraft Premier I. Погибли 10 человек - все члены экипажа и пассажиры в количестве 8 человек, а также двое водителей легковушки и мотоцикла. 2023-08-18T11:19:05+03:00

17 августа на подлете к аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии на дорогу рухнул частный реактивный бизнес-джет Beechcraft Premier I. Погибли 10 человек - все члены экипажа и пассажиры в количестве 8 человек, а также двое водителей легковушки и мотоцикла. 2023-08-18T11:19:05+03:00