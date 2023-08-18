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В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт

В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт

Автор:
18 августа 2023 11:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Малайзия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   бизнес-джет   катастрофа   крушение   машина   реактивный самолёт   самолёт   
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17 августа на подлете к аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии на дорогу рухнул частный реактивный бизнес-джет Beechcraft Premier I. Погибли 10 человек - все члены экипажа и пассажиры в количестве 8 человек, а также двое водителей легковушки и мотоцикла.

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Метки: Видео   ДТП   Малайзия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   бизнес-джет   катастрофа   крушение   машина   реактивный самолёт   самолёт   
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