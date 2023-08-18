Был мотоциклист и не стало

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17 августа рано утром во Владимире водитель мотоцикла Сузуки проехал на красный свет и успел под самосвал Скания. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.
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Впрочем, хорошо, что одним дебилом на дороге стало меньше.
Жалко водителя микроавтобуса и фуры, которые просто стояли на месте и в итоге потеряли кучу времени из-за 2 кретинов.