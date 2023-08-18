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Был мотоциклист и не стало

Был мотоциклист и не стало

Автор:
18 августа 2023 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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17 августа рано утром во Владимире водитель мотоцикла Сузуки проехал на красный свет и успел под самосвал Скания. Водитель мотоцикла погиб на месте ДТП.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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10  комментариев
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14k
Antique computer 42 минуты назад
И кто теперь возместит нормальному водителю убытки?
Впрочем, хорошо, что одним дебилом на дороге стало меньше.
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20k
Александр Минуту назад
Грузовик видно что резко ускорился в надежде проскочить, пока другие ещё не тронулись. Но в момент столкновения зелёный горел у мота, это факт. Так что, фактически мот ехал через перекрёсток на зелёный.
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22k
Carma Warrior 2 минуты назад
2 идиота встретились. Один летит на гаснущий жёлтый, второй летит еще на красный.

Жалко водителя микроавтобуса и фуры, которые просто стояли на месте и в итоге потеряли кучу времени из-за 2 кретинов.
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5k
Димка Смола/67 5 минут назад
Я не пойму с куя тут оправдывают уепка на грузовике ? Управляя такой махиной ты тсука обязан думать головой и быть осторожен!! Уже по тв показали что он грубо нарушил и ехал на красный а перед светофором скорость была аж 76 км/ч!! Сядет да по делу !! Я не оправдываю мото, тем более слепого, просто совки со своими графиками,6-7 ходок в день летают как обосраные, сам 30 весит еще и в кузове 20-30 тонн и по куй летит..... УРОД ОДНОЗНАЧНО !
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5k
alex 8 минут назад
точно труп? не зомби?
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4k
Дмитрий Круглов 9 минут назад
Скания даже не покачнулась, как через пустоту проехала. Ни один не пытался избежать или притормозить. После ТДП Скания ни ускорилась, ни замедлилась. Они пересеклись из параллельных миров и реально друг друга не видят?
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2k
kuchipachi 24 минуты назад
как по мне, так оба проезжали на красный. один еще на красный, второй уже на красный.
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10k
МихА 37 минут назад
Зато на желтый успел
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