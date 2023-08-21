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Оба решили искать "счастье" на обочине

Оба решили искать "счастье" на обочине

Автор:
21 августа 2023 10:32
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Дата на видеорегистраторе сбита, ДТП свежее и произошло в окрестностях Магнитогорска. Водитель чёрного автомобиля Киа вместо того, чтобы вернуться в свою полосу решил выехать на встречную обочину, куда так же свернула встречная машина Лада, в попытке избежать ДТП. В итоге супружеская пара из отечественного автомобиля была госпитализирована.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
Е@лан на Киа.
Клинический
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25k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
SmartCat101 57 минут назад
каким местом думал этот муфлон на черной киа?
на тормоз нажать и в свою полосу вернуться религия не позволила?
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3k
Deniss Час назад
дибил на KIA
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687
cdzpm Час назад
Радует только фраза - была госпитализирована, значит живы!
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2k
kuchipachi 2 часа назад
какой неуверенный обгон со стороны водителя кии... ну ты либо дави в пол тогда, чтобы успеть, либо тормоз и возвращайся в свою полосу. а тут... а лучше вообще не обгоняй, если не уверен
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Скорей, скорей скорей! Быстрей! Кругом одни "тошноты"! Вон, беленькая не "тошнит" и я проскочу! Нет достаточной видимости? Фигня! Главное - не "тошнить! Ой!".........................
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10k
Алексей 2 часа назад
Ох и [мат] на джипе
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25k
Сталкер 2 часа назад
Оба решили, что уйти в кювет будет безопасней...
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10k
МихА 2 часа назад
У КИЯ был же вариант в свою полосу вернуться...
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