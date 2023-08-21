Оба решили искать "счастье" на обочине

Дата на видеорегистраторе сбита, ДТП свежее и произошло в окрестностях Магнитогорска. Водитель чёрного автомобиля Киа вместо того, чтобы вернуться в свою полосу решил выехать на встречную обочину, куда так же свернула встречная машина Лада, в попытке избежать ДТП. В итоге супружеская пара из отечественного автомобиля была госпитализирована.

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