Оба решили искать "счастье" на обочине

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Дата на видеорегистраторе сбита, ДТП свежее и произошло в окрестностях Магнитогорска. Водитель чёрного автомобиля Киа вместо того, чтобы вернуться в свою полосу решил выехать на встречную обочину, куда так же свернула встречная машина Лада, в попытке избежать ДТП. В итоге супружеская пара из отечественного автомобиля была госпитализирована.
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на тормоз нажать и в свою полосу вернуться религия не позволила?