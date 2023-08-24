"Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже

ДТП произошло 22 августа в Воронеже на улице Антонова-Овсеенко, 27/1. 21-летний водитель, управляя автомобилем Опель Астра, двигаясь по улице Антонова Овсеенко со стороны Московского проспекта в сторону улицы Хользунова , не учел погодные условия и скоростной режим , в результате чего допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком «JCB 3C», под управление 37-летнего мужчины, который двигался в крайнем правом ряду в попутном направлении, затем с автомобилем КамАЗ, под управлением 37-летнего водителя, после чего по инерции произошло массовое столкновение со следующими транспортными средствами, двигавшимися в попутном направлении в сторону улицы Хользунова: автомобилем «Фольксваген Туарег» под управлением 51-летнего мужчины, автомобилем «Фольксваген Гольф», под управлением 48-летней женщины, автомобилем «Датсун он-до», под управлением 49-летнего мужчины, автомобилем «Шевроле Клас», под управлением 39-летней женщины, автомобилем «Хендэ Солярис», под управлением 36-летней женщины, а также автомобилем «Джип Гранд Чирроки» под управлением 39-летней женщины, который в свою очередь допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», которым управлял 43-летний мужчина.



В результате ДТП водитель автомобиля «Опель Астра» и его пассажиры, 52-летний и 42-летний мужчины, водители транспортных средств «Фольксваген Туарег», «Шевроле Клас», «Фольксваген Гольф», а также пассажир автомобиля «Лада Гранта», 27-летняя девушка, получили телесные повреждения различной степени тяжести.



По данному факту проводится проверка, сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.