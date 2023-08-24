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"Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже

"Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже

Автор:
24 августа 2023 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Воронеж   ДТП   Шамаич   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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21-летний последователь Шамаича, управляя автомобилем Опель Астра не учел погодные условия и скоростной режим, в результате чего допустил столкновение с экскаватором-погрузчиком JCB, под управлением 37-летнего мужчины, который двигался в крайнем правом ряду в попутном направлении, затем с автомобилем КамАЗ, под управлением 37-летнего водителя, после чего по инерции произошло массовое столкновение. Повреждено 10 автомобилей, пострадали 7 человек.

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Метки: Видео   Воронеж   ДТП   Шамаич   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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10  комментариев
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2k
kuchipachi Час назад
начать свою сознательную и трудовую жизнь с миллионных долгов - это классно) надеюсь он надолго уберется с дорог
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18k
Alex ASK 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
vasilykopkov 7 минут назад
Заметил, что малолетние дебилы, получившие права, которым не хватило на убитый БМВ, покупают убитый Опель, наверное из-за относительной доступности...
Теперь опасаюсь ещё и их. Из личного опыта мой рейтинг отмороженных водятлов:
1. БМВ (независимо от модели),
2. Шкода Октавия
3. Опель Астра
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4k
ProstoBoBka 8 минут назад
21- летний д.о.л.б.о.е.б! Вот радость его родителям будет! Думали помощник будет... только полностью наоборот!

в ГТА переиграл!
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24k
MrGod 8 минут назад
Пора закон на отстрел м*даков на дороге.
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10k
МихА 11 минут назад
малолетний уё.бо.к, поэтому всё так произошло
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19k
Bill Час назад
- Ну что, пошли квартиру твою смотреть?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Плодятся шамаичи, убиваются, убивают других и опять плодятся. И несть им числа, и несть им конца.
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6k
Алексей Час назад
Таким "Шумахерам" вместо водительских прав нужно выдавать пожизненный волчий билет ещё на стадии медосмотра у психиатра.
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8k
Дмитрий Час назад
Очень важно в таких новостях указание возраста всех(!), замечу всех(!) водителей всех ТС! Иначе и новость не новость!
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