FISHKINET
Сообщество Аварии 7018 постов • 555 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Инфаркт у водителя фуры привёл к серьёзному ДТП

Инфаркт у водителя фуры привёл к серьёзному ДТП

Автор:
18 августа 2023 10:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   инфакрт   машина   
1042
4
2
В деревне Дашковка Серпуховского района Московской области у водителя грузовика во время движения случился инфаркт, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такси.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   инфакрт   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Антон Полчаса назад
Ужас... И ведь никто из нас от этого не застрахован.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Объект реальности Полчаса назад
Тете язык с мылом помыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25181



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны
Российская межпланетная станция передала первый снимок обратной стороны Луны
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#авто аварии#люди#забавно#Россия#животные#позитив#мигранты
#автомобили#интересное#Прикол#Автовсячина#новости#интересно#подборка#истории#дети#сарказм
#автомир#Юмор#аварии#Китай#история#факты#Москва#кино#дизайн#в мире
Водитель на мерседесе прокатил на капоте человека, мешавшего ехать по обочине Водитель на мерседесе прокатил на капоте человека, мешавшего ехать по обочине На ровном месте угробил 4 автомобиля На ровном месте угробил 4 автомобиля Заднеприводный на BMW устроил ДТП Заднеприводный на BMW устроил ДТП Велосипедист нарушил ПДД и попал под колёса автомобиля Велосипедист нарушил ПДД и попал под колёса автомобиля Бетономешалка протаранила стоящие автомобили Бетономешалка протаранила стоящие автомобили

На что жалуетесь?

Вернуться