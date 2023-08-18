Инфаркт у водителя фуры привёл к серьёзному ДТП

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В деревне Дашковка Серпуховского района Московской области у водителя грузовика во время движения случился инфаркт, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем такси.
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