Лихач на Hyundai сбил в центре Казани полицейского

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Все произошло вечером в четверг, 31 августа, на улице Пушкина. На место прибыла скорая помощь. Предварительно, у сотрудника правоохранительных органов диагностировали перелом голени.
По словам очевидцев, сотрудник выбежал на дорогу, чтобы регулировать движение, пропуская кортеж. Сбил его парень на красном Hyundai Getz, который якобы ехал на зеленый сигнал светофора.
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