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Лихач на Hyundai сбил в центре Казани полицейского

Лихач на Hyundai сбил в центре Казани полицейского

Автор:
01 сентября 2023 11:59
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Видео   авария   водитель   машина   полиция   сбил   
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Все произошло вечером в четверг, 31 августа, на улице Пушкина. На место прибыла скорая помощь. Предварительно, у сотрудника правоохранительных органов диагностировали перелом голени.

По словам очевидцев, сотрудник выбежал на дорогу, чтобы регулировать движение, пропуская кортеж. Сбил его парень на красном Hyundai Getz, который якобы ехал на зеленый сигнал светофора.

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Метки: Hyundai   Видео   авария   водитель   машина   полиция   сбил   
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1  комментарий
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Едондер пуп Час назад
Количество машин с мигалками напомнило))
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