Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве

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За рулём Ferrari, разбившейся на улице 1905 года, предположительно был двадцатилетний Александр Крюков, продюсер ряда известных блогеров-миллиоников.
По крайней мере, покупкой очень похожей машины парень хвастался 12 недель назад в своём Инстаграме.
Сам Крюков отрицает, что управлял влетевшей в забор авто.
Из машины вытекло топливо, никто не пострадал. Сейчас у машины сняты номера, рядом с местом аварии стоят неизвестные люди и не подпускают туда прохожих.
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