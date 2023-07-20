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Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве

Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве

Автор:
20 июля 2023 08:45
Сообщество : Аварии
Метки: Ferrari   Видео   ДТП   авария   водитель   врезался   не справился с управлением   
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За рулём Ferrari, разбившейся на улице 1905 года, предположительно был двадцатилетний Александр Крюков, продюсер ряда известных блогеров-миллиоников.

По крайней мере, покупкой очень похожей машины парень хвастался 12 недель назад в своём Инстаграме.

Сам Крюков отрицает, что управлял влетевшей в забор авто.

Из машины вытекло топливо, никто не пострадал. Сейчас у машины сняты номера, рядом с местом аварии стоят неизвестные люди и не подпускают туда прохожих.

Источник:

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Метки: Ferrari   Видео   ДТП   авария   водитель   врезался   не справился с управлением   
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14  комментариев
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78k
Доктор Джонс 2 часа назад
Так бывает, когда с Лады Гранты на Феррари пересаживаешься...
На Феррари ездить нужно уметь...
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1k
SmartCat101 Минуту назад
эх, жаль не убился
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 41 минуту назад
Блин.Забор жалко.
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−1
acel0t 45 минут назад
да и хер с ними! не хватало из-за этого говна переживать.. жизнь продолжается!
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56k
Олег 46 минут назад
так даже опущенные копейки не дрифтуют без каких либо систем выравнивания и стабилизации... говно какое-то
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3k
Pioner76 49 минут назад
Ну это мое субьективное мнение, но как то с трудом верится, что в 20 лет продюсировая каких то у..е.б..ко.в можно заработать на такое авто.
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3k
Alex 2 часа назад
Ему мозги забыли подарить
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54k
dima423 2 часа назад
Лошары...тачек напокупают, а ездить не умеют)
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15k
banzai7 2 часа назад
Хотел дрифтануть на дуге, а в результате дристанул
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