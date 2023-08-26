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Одна из самых дорогих аварий Великобритании

Одна из самых дорогих аварий Великобритании

Автор:
26 августа 2023 15:39
Сообщество : Автомир
Метки: Великобритания   авария   автомир   машина   суперкар   фото   
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Вечером 23 августа полиция выехала на трассу A20 в районе Фарнингема, графство Кент, после сообщения об аварии. Удивительно, но водитель перевернувшегося автовоза отделался лишь незначительными травмами, в то время как роскошные Mercedes, Lamborghini, Aston Martin и BMW остались в значительно худшем состоянии.

На автовозе был замечен красный Lamborghini Huracan, развивающий скорость до 320 км/ч. Стоимость суперкара составляет около 18 млн рублей.

Еще один пострадавший - черный Jaguar F-Type стоимостью более 7 млн рублей.

Также виден опрокинутый на бок Aston Martin DB11, цена которого начинается от 18 млн рублей.

Спорткары должны были участвовать в любительских гонках неподалеку от Чичестера, Западный Суссекс. Все девять машин принадлежат Даррену Эдмондсу.

54-летний Эдмондс руководит компанией Everyman Motor Racing, расположенной в Лестере, и регулярно публикует фотографии и видео с гоночных мероприятий. В его коллекции более 200 роскошных авто.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   авария   автомир   машина   суперкар   фото   
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kaboza 42 минуты назад
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