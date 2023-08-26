Одна из самых дорогих аварий Великобритании

Вечером 23 августа полиция выехала на трассу A20 в районе Фарнингема, графство Кент, после сообщения об аварии. Удивительно, но водитель перевернувшегося автовоза отделался лишь незначительными травмами, в то время как роскошные Mercedes, Lamborghini, Aston Martin и BMW остались в значительно худшем состоянии.
На автовозе был замечен красный Lamborghini Huracan, развивающий скорость до 320 км/ч. Стоимость суперкара составляет около 18 млн рублей.
Еще один пострадавший - черный Jaguar F-Type стоимостью более 7 млн рублей.
Также виден опрокинутый на бок Aston Martin DB11, цена которого начинается от 18 млн рублей.
Спорткары должны были участвовать в любительских гонках неподалеку от Чичестера, Западный Суссекс. Все девять машин принадлежат Даррену Эдмондсу.
54-летний Эдмондс руководит компанией Everyman Motor Racing, расположенной в Лестере, и регулярно публикует фотографии и видео с гоночных мероприятий. В его коллекции более 200 роскошных авто.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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