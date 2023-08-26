Одна из самых дорогих аварий Великобритании

Вечером 23 августа полиция выехала на трассу A20 в районе Фарнингема, графство Кент, после сообщения об аварии. Удивительно, но водитель перевернувшегося автовоза отделался лишь незначительными травмами, в то время как роскошные Mercedes, Lamborghini, Aston Martin и BMW остались в значительно худшем состоянии.