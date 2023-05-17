Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах

В шесть утра 16 мая в полицию поступило сообщение о водителе с признаками алкогольного опьянения на автомобиле "Mерседес". Нарушитель не отреагировал на законное требование сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства и пытался скрыться от преследования. На перекрестке Ядринского шоссе и улицы Университетской в Чебоксарах злоумышленник совершил столкновение со стоявшим перед светофором автомобилем "Форд Фокус".

0 В результате происшествия пострадали 28-летний водитель и пассажир «Форда», с травмами они доставлены в больницу. У предполагаемого виновника ДТП установлено состояние алкогольного опьянения, в 2020 году 33-летний житель Чебоксар привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду, лишен прав. Обстоятельства происшествия выясняются", - сообщили в УМВД.



Пассажир "Форда" впоследствии скончался в больнице.

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