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Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах

Финал полицейской погони за пьяным водителем в Чебоксарах

Автор:
17 мая 2023 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   полиция   пьянь   
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В шесть утра 16 мая в полицию поступило сообщение о водителе с признаками алкогольного опьянения на автомобиле "Mерседес". Нарушитель не отреагировал на законное требование сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства и пытался скрыться от преследования. На перекрестке Ядринского шоссе и улицы Университетской в Чебоксарах злоумышленник совершил столкновение со стоявшим перед светофором автомобилем "Форд Фокус".

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Метки: ДПС   ДТП   Погоня   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   полиция   пьянь   
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7  комментариев
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107k
parallax 3 часа назад
За пьяную езду надо лишать прав пожизненно. А за повторное пьянство за рулём, сажать пожизненно. Сколько жизней можно сохранить.
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8k
Trenzel2003 Полчаса назад
Штрафы увеличенные в сотни раз! Прогрессивная шкала штрафов. За повторное нарушение, конфискация ТС.
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Дима 3 часа назад
Судя по "паутинке" на лобовом стекле и не сработавшей подушке... пассажир был не пристегнут. А так бы отделался бы синяками.
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74k
Viktor 3 часа назад
Пассажир скончался, это уже серьёзно!
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